Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Aralık ayında zengin bir kültür ve sanat programı sunuyor. Tiyatro oyunları, konserler, paneller ve söyleşiler, Hamamizade İhsan Bey Kültür ve Sanat Merkezi'nde izleyiciyle buluşacak. Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, her yaştan vatandaşın ilgisini çekecek etkinliklere tüm Trabzonluları davet etti.

TRABZON (İGFA) - Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Aralık ayı boyunca düzenleyeceği kültür ve sanat etkinlikleriyle şehirde geniş kapsamlı bir program sunacak. Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan etkinlikler Hamamizade İhsan Bey Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Program kapsamında ay boyunca tiyatro oyunları, konserler, paneller ve söyleşiler vatandaşlarla buluşacak. Tiyatro etkinlikleri 5 Aralık Cuma günü saat 20.00'de Tiyatro Zinos Yetişkin Tiyatrosu'nun 'Sanal Alem Bir Alem' adlı oyunu ile başlayacak. 6 Aralık Cumartesi günü saat 14.00'te Trabzon Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nun 'Pinokyo' adlı çocuk oyunu, 7 Aralık Pazar günü saat 14.00'te ise MİM Organizasyon'un 'Bir Bavul Oyun' adlı çocuk oyunu sahnelenecek. 12 Aralık Cuma günü saat 20.00'de Trabzon Sanat Tiyatrosu 'Kayıp Yıldız' adlı oyunla seyirci karşısına çıkacak. 13 Aralık Cumartesi günü saat 14.00'te Carmen Çocuk Tiyatrosu'nun 'Dedem Küçüldü' adlı oyunu izleyiciyle buluşacak. 14 Aralık Pazar günü MİM Organizasyon tarafından 'Hacivat Karagöz' adlı çocuk oyunu sahnelenecek.

TİYATRO ŞÖLENİ SÜRÜYOR

19 Aralık Cuma saat 20.00'de Tiyatroza'nın 'Kırık Ayna' adlı yetişkin oyunu, 20 Aralık Cumartesi saat 14.00'te ise aynı ekibin 'Aliş'in Macerası' adlı çocuk oyunu sanatseverlerle buluşacak. 21 Aralık Pazar günü saat 14.00'te Tiyatroza tarafından 'Kayıp Kitabın Peşinde' adlı çocuk oyunu sahnelenecek. 26 Aralık Cuma günü saat 20.00'de Trabzon Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu 'Trabzon'un Kayıkçı Yılları: Muhacirlik' adlı oyunla sahne alacak. 27 Aralık Cumartesi saat 14.00'te 'Pinokyo', aynı gün saat 20.00'de ise Yenilmez Tiyatrosu'nun 'Korkma' adlı yetişkin oyunu izleyiciyle buluşacak. Ayın son tiyatro etkinliği 28 Aralık Pazar günü saat 14.00'te Panki Sahne Sanatları'nın 'Keloğlan'ın Altınları' adlı çocuk oyunu olacak.

TARİH, ŞİİR VE KÜLTÜR

Seminer ve söyleşi programları da vatandaşların ilgisine sunulacak. 16 Aralık Salı günü saat 18.00'de 'Şarkın Fatihine Adanmış Bir Ömür: Gülbahar Hatun' adlı panel gerçekleştirilecek. Panele Prof. Dr. Temel Öztürk, Tarihçi-Yazar Nermin Taylan, Dr. Öğretim Üyesi Özkan Özer Keskin ve Prof. Dr. Ömer İskender Tuluk konuşmacı olarak katılacak. 18 Aralık Perşembe günü saat 18.00'de 'Orta Çağ'da Trabzon ve Çevresi' konulu söyleşi düzenlenecek. Araştırmacı Yazar ve Öğretim Görevlisi Veysel Usta'nın moderatörlüğünü yapacağı programa Prof. Dr. İbrahim Tellioğlu konuk olacak. 23 Aralık Salı günü saat 18.00'de ise 'Ruhun Terapi Odası: Şiir' adlı söyleşi etkinliği gerçekleştirilecek. Kamuran Tuna'nın moderatörlüğünü üstleneceği programa KTÜ Öğretim Görevlisi Özlem Çakmakoğlu konuk olarak katılacak.

MÜZİK ZİYAFETİ SUNULACAK

Konser programı 3 Aralık Çarşamba günü saat 19.00'da Trabzon Görme Engelliler Sanat Spor Kulübü'nün Türk Halk Müziği konseriyle başlayacak. 10 Aralık Çarşamba günü saat 19.00'da Trabzon Taka Müzik ve Halkoyunları Derneği, 14 Aralık Pazar günü saat 19.00'da Demsaz Türk Müziği Topluluğu, 15 Aralık Pazartesi saat 19.00'da Karadeniz Folklor ve Müzik Eğitimi Gençlik Derneği, 17 Aralık Çarşamba günü saat 19.00'da Erdal Şahin, 23 Aralık Salı günü saat 19.00'da Trabzon Liselerinden Yetişenler Derneği, 29 Aralık Pazartesi günü saat 19.00'da ise Trabzon Müzik ve Halkoyunları Derneği konser verecek.