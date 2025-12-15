Mardin Artuklu'da 13 Mart Mahallesi Muhtarı Ferhan Batuk, mahalledeki yeşil alanlarda çam ve diğer ağaçların bakımını kendi imkanlarıyla gerçekleştirerek çevreye duyarlılık örneği gösterdi.

MARDİN (İGFA) - Mardin'in Artuklu ilçesi 13 Mart Mahallesi Muhtarı Ferhan Batuk, çevreye olan bağlılığını bizzat eyleme döktü. Mahalledeki Mağaralar Bölgesi'nde yer alan yeşil alandaki çam ve diğer ağaçları, uygun hava koşullarını değerlendirerek kendi imkanlarıyla budayan Muhtar Batuk, alanın daha sağlıklı ve estetik görünmesini sağladı.

Yaptığı çalışmayla sınırlı yeşil alanların korunmasının önemini bir kez daha vurgulayan Muhtar Batuk, 'Ağaçlar sadece bugünün değil, yarınlarımızın da nefesidir. Çocuklarımıza daha yaşanabilir bir çevre bırakmak için yeşil alanlarımıza sahip çıkmalıyız. Doğaya gösterilen her duyarlılık, insana gösterilen bir saygıdır' dedi.

Mahalle sakinleri, Muhtar Batuk'un örnek davranışını takdir ederek emeğine teşekkür etti. Bu girişim, bireysel çabanın yerel yönetimlerde çevre korumasına katkısını gözler önüne serdi.