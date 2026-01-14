Trabzon Büyükşehir Ekipleri karla mücadeleyi sürdürüyor

Trabzon'un yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 34 mahalle yolu ulaşıma kapandı. Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin yol açma çalışmaları sürüyor.

TRABZON (İGFA) - Trabzon Büyükşehir Belediyesi ekipleri, ulaşımda aksama yaşanmaması ve vatandaşların mağdur olmaması için karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Kar yağışının başladığı ilk andan itibaren sahaya çıkan Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, kapalı mahalle yollarını ulaşıma açmak için yoğun mesai harcıyor. Bu kapsamda 122 personel ve 100 iş makinesi ile yol açma ve tuzlama çalışmaları yürütülüyor.

6 İLÇEDE 34 MAHALLE YOLU KAPALI

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, kar yağışı nedeniyle Hayrat'ta 2, Çaykara'da 4, Araklı'da 12, Arsin'de 6, Sürmene'de 4 ve Köprübaşı'nda 6 olmak üzere toplam 34 mahalle yolunun ulaşıma kapandığı bildirildi.

TÜM TEDBİRLER ALINDI

Açıklamada vatandaşlara da uyarıda bulunularak şu ifadelere yer verildi: 'Kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksama yaşanmaması için ekiplerimiz sahada çalışmalarını sürdürmektedir. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları doğrultusunda hem şehir merkezinde hem de yüksek kesimlerde gerekli tüm önlemler alınmıştır. Vatandaşlarımızdan tedbirli ve dikkatli olmalarını, özellikle yayla yollarını kullanmamalarını rica ediyoruz. Olumsuz durumlar TİKOM Alo 153 hattı üzerinden belediyemize bildirilebilir.'