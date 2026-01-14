Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'in yakından takip ettiği ve Büyükliman bölgesinin içme suyu sorununu kalıcı olarak çözmesi hedeflenen Büyükliman Göleti'nin yapımı için DSİ Genel Müdürlüğü tarafından Şubat ayında ihaleye çıkılacak.

TRABZON (İGFA) - Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'in Ankara temaslarında sürekli gündeme taşıdığı Büyükliman Göleti projesinde ihale aşamasına gelindi. Özellikle yaz aylarında yaşanan su sıkıntısına son verme amacıyla bölgenin artan nüfusu ve mevsimsel su ihtiyacı dikkate alınarak planlanan gölet, içme suyu arzını önemli ölçüde güçlendirecek.

4 İLÇEDE 50 MAHALLEYE HİZMET

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından yaptırılacak olan Büyükliman Göleti, Vakfıkebir'de 17, Beşikdüzü'nde 15, Çarşıbaşı'nda 13 mahalle ile Giresun'un Eynesil ilçesine bağlı 5 mahalle olmak üzere toplam 50 mahalleye hizmet veren Büyükliman İçme Suyu Arıtma Tesisine ilave su kaynağı sağlayacak.

SÜRDÜRÜLEBİLİR SU KAYNAĞI

İçme suyunun sürdürülebilirliğinin en temel önceliklerinden biri olduğunu vurgulayan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, 'Büyükliman İçme Suyu Arıtma Tesisimize ilave su temin ederek hem mevcut sistemi güçlendiriyor hem de geleceğe yönelik çok önemli bir adım atıyoruz. Bu projeyle birlikte Büyükliman havzasının içme suyu hizmeti daha sağlıklı, kesintisiz ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşacak' dedi.

YETKİLİLERE TEŞEKKÜR

Projenin ihale aşamasına gelmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Genç, desteklerinden dolayı yetkililere teşekkür ederek şunları söyledi: 'Şehrimize bugüne kadar sundukları hizmetler ve projelerimize verdikleri desteklerden dolayı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Tarım ve Orman Bakanımız Sayın İbrahim Yumaklı'ya, DSİ Genel Müdürü hemşehrimiz Sayın Mehmet Akif Balta'ya, DSİ 22. Bölge Müdürü Sayın Fatih Kişi'ye ve sürece katkı sunan tüm yetkililere şükranlarımı sunuyorum.'