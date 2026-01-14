İstanbul Maltepe Belediyesi, çocukların zihinsel gelişimini desteklemek amacıyla Küçükyalı Mahalle Evi'nde satranç kursu düzenliyor.

İSTANBUL (İGFA) - Uzman eğitmen gözetiminde verilen eğitimlerde ilkokul çağındaki çocuklar; planlı düşünme, strateji geliştirme ve doğru karar alma becerilerini kazanıyor.

Satranç eğitimiyle öğrencilerin hızlı ve analitik düşünme, olaylara farklı açılardan yaklaşma ve problem çözme yetenekleri destekleniyor. Ara tatil döneminde de devam eden kursa katılan çocuklar, boş zamanlarını verimli bir şekilde değerlendirirken zihinsel becerilerini geliştirme imkanı buluyor.

Maltepe Belediyesi'nin satranç kursu, çocukların hem akademik hem de kişisel gelişimine katkı sunmayı hedefliyor.