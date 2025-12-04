İzmir Çiğli Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında görme engelli sporcuların mücadele ettiği anlamlı bir turnuvaya ev sahipliği yaptı.

İZMİR (İGFA) - Düzenlenen bu özel etkinlik, engelli bireylerin spordaki başarılarını görünür kılarken toplumda farkındalık ve dayanışma bilincini pekiştirdi.

Çiğli Belediyesi ile Lions Dernekleri işbirliğinde gerçekleştirilen 'Görme Engelliler Golbol Turnuvası', hem kıyasıya rekabetin hem de dostluk ve dayanışma ruhunun en güçlü örneklerinden birine sahne oldu.

BAŞARILARLA DOLU GURUR TABLOSU

Türkiye ve Avrupa'da önemli dereceler elde eden sporcular, 2023 Türkiye ikinciliği, 2025 Türkiye ikinciliği ve 2025 Avrupa ikinciliği başarılarıyla turnuvaya damga vurdu. Etkinlikte yapılan gösteri maçı ise izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı. Müsabaka sonunda ödüllerini alan sporcular büyük alkış topladı.

YOĞUN KATILIM

Turnuvaya geniş bir katılım oldu. Vali Yardımcısı İsmail Çorumluoğlu, Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, Çiğli İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Nedim Köksal, Bornova İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Şahin Kardaş, meclis üyeleri, bürokratlar, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş tribünlerde yerini aldı. Ayrıca Uluslararası Lions Dernekleri 118 R Yönetim Çevresi Federasyonu Genel Yönetmeni Arif Çorapçıoğlu, Göz Nurunu Koruma Hizmet Direktörü Halil Sayar ve Güzelyalı-Hatay Lions Derneği Başkanı Turgut Uğraş da etkinlikte hazır bulundu.

BAŞKAN YILDIZ: 'AZİM VE BAŞARINIZ HEPİMİZE İLHAM VERİYOR'

Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, Golbol Turnuvasına ev sahipliği yapmaktan dolayı çok mutlu olduklarının altını çizerek şunları kaydetti; '3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde böylesine anlamlı bir turnuvaya ev sahipliği yapmaktan büyük gurur duyuyoruz. Görme engelli sporcularımızın azmi, başarısı ve mücadele ruhu hepimize ilham veriyor. Sporun birleştirici gücü sayesinde engelleri birlikte aşabileceğimizi bir kez daha gördük. Çiğli Belediyesi olarak her zaman engelli bireylerimizin yanında olacağız, onların sosyal hayata ve spora katılımını desteklemeye devam edeceğiz. Bu turnuvada emeği geçen tüm sporcularımıza ve katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum.'