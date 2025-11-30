İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul tarafından organize edilen Türkiye İş Bankası 21. İstanbul Yarı Maratonu için avantajlı kayıt dönemi 1 Aralık'ta başlıyor.

İSTANBUL (İGFA) - Atletizmde Türkiye'de kırılan ilk dünya rekoruna sahne olan Türkiye İş Bankası İstanbul Yarı Maratonu'nda heyecan bir kez daha yaşanacak.

'En Hızlı Yarı En Hızlı Sen' sloganıyla Tarihi Yarımada'da 19 Nisan 2026 yılında 21. kez düzenlenecek olan yarı maratonda avantajlı kayıt dönemi 1 Aralık'ta açılıyor. 21K ve 10K olmak üzere iki ayrı kategoride kayıtlar alınacak. 21K kategorisine 8 bin, 10K kategorisine ise 12 bin kişi olmak üzere Yarı Maraton'a toplamda 20 bin kişilik kontejan oluşturuldu.

1 Aralık'ta başlayıp 5 Ocak'ta sona erecek olan avantajlı dönemde kayıt yaptıranlar 750 TL ödeyecek. 6 Ocak-9 Mart tarihindeki ikinci dönemde ücretler 1.000 TL ve 10 Mart-13 Nisan tarihlerindeki üçüncü dönemdeyse 1.250 TL olacak.

Son iki yıl içerisinde Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) onaylı ve yol ölçümü yapılmış herhangi bir 42K koşusunu 6:20 veya bir 21K koşusunu 3:25 zaman diliminde bitirenlerin yanı sıra, son bir yıl içerisinde yine TAF onaylı ve yol ölçümü yapılmış herhangi bir 10K koşusunu 1:30 ya da 15K koşusunu 2:15 zaman diliminde bitirenler, Türkiye İş Bankası 21. İstanbul Yarı Maratonu'na kayıt yaptırabilecek.

Kayıtlar ve yarı maratonun diğer tüm detaylarına https://istanbulyarimaratonu.com/ adresinden ulaşılabilir.