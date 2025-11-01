Son yıllarda artan cinnet geçirme ve cinayet olaylarına bir yenisi eklendi. İstanbul'da bir kişi 9 yaşındaki oğlunu ve kardeşini bıçakla öldürdü. Kamuoyunda 'Toplum psikolojisi nereye gidiyor?' sorusu yeniden gündeme taşındı.

İSTANBUL (İGFA) - Ülke genelinde toplum psikolojisinin bozulması nedeniyle cinnet geçirme ve cinayet olayları artış gösteriyor.

Medyalarda yayınlanan bu tür asayiş olayları da, normalmiş algısı oluşturmaya başladı.

Son cinnet ve cinayet haberi İstanbul'dan geldi. Atakent Mahallesindeki evde çocuklarıyla tartışan Fatih Y., 9 yaşındaki oğlu H.Y.Y'yi ve araya girmeye çalışan kardeşi Metin Y.'yi bıçaklayarak öldürdü.

Olay yerinden kaçan baba Fatih Y., emniyet güçleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.