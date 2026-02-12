Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin kenti yönetirken esas aldığı; şeffaflık, katılımcılık, hesap verebilirlik, etkinlik, hukukun üstünlüğü ve insan haklarına saygı gibi 12 iyi yönetişim ilkesi, Avrupa Yönetişim Mükemmelliği Markası (ELoGE) ödülünü beraberinde getirdi.

GAZİANTEP (İGFA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, 12 ilke ve 97 kriter çerçevesinde gerçekleştirilen kapsamlı değerlendirme sonucunda Avrupa Konseyi tarafından verilen Avrupa Yönetişim Mükemmelliği Markası (ELoGE) ödülüne layık görüldü. Ödül, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Abdulkadir Sökücü tarafından teslim alındı.

Avrupa Konseyinin yerel yönetimlerde iyi yönetişim anlayışını teşvik etmek amacıyla geliştirdiği ELoGE, belediyelerin kurumsal yapısını ve uygulamalarını belirlenen kriterler doğrultusunda değerlendiriyor. Şeffaflık, katılımcılık, hesap verebilirlik, etkinlik, hukukun üstünlüğü ve insan haklarına saygı gibi 12 iyi yönetişim ilkesi esas alınarak verilen marka, uluslararası alanda önemli bir kalite göstergesi olarak kabul ediliyor.

Türkiye'de ELoGE süreci, Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi tarafından yetkilendirilen Argüden Yönetişim Akademisi koordinasyonunda yürütülüyor. Süreçte Türkiye Belediyeler Birliği, Avrupa Yerel Demokrasi Derneği ve Özyeğin Üniversitesi iş birliği yapıyor.

GAZİANTEP MODELİ İYİ YÖNETİŞİM UYGULAMALARINA ÖRNEK!

ELoGE süreci kapsamında Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin kurumsal kapasitesi, katılımcı yönetim anlayışı, paydaşlarla kurulan iş birlikleri ve veri temelli yönetim uygulamaları incelendi. Değerlendirmede, Gaziantep Modeli olarak tanımlanan yerel yönetim yaklaşımının iyi yönetişim uygulamaları açısından örnek gösterildiği belirtildi.

Başvuru sürecinde Büyükşehir Belediyesi bünyesinde oluşturulan çalışma grubu, mevcut uygulamaları analiz ederek geliştirilmesi gereken alanları belirledi. Büyükşehir katılımcı yönetim anlayışı kapsamında sivil toplum kuruluşları, akademisyenler, muhtarlar ve vatandaş temsilcilerinin yer aldığı geniş paydaş haritaları oluşturdu. Kent Konseyi çalışmaları, saha anketleri, çalıştaylar ve gençlere yönelik projeler de değerlendirme sürecinde öne çıkan uygulamalar arasında yer aldı.

ELoGE markası yerel yönetimlere bir yıl süreyle veriliyor. Gaziantep Büyükşehir, ödülün sürdürülebilirliği için çalışmalarını sürdürmeyi hedefliyor.