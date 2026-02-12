Ağrı Valisi Önder Bozkurt, Ortadoğu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nihat Aydın ve Doç. Dr. Harun Aydın'ı makamında kabul etti. Görüşmede Ağrı'nın mevcut durumu, potansiyeli ve kalkınma hedefleri ele alınırken; kamu, üniversite ve medya iş birliğinin önemi vurgulandı.

AĞRI (İGFA) - Ağrı Valisi Önder Bozkurt, Ortadoğu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nihat Aydın ile Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Harun Aydın'ı makamında kabul etti. Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette, şehrin mevcut durumu, geleceğe yönelik hedefler ve kalkınma adımları masaya yatırıldı.

Ziyarette konuşan Vali Bozkurt, Ağrı'nın potansiyelinin doğru analiz edilmesi gerektiğini belirterek, bu süreçte medyanın ve üniversitenin katkısının büyük önem taşıdığını ifade etti. Şehrin gerçek sorunlarının bilimsel veriler ışığında tespit edileceğini kaydeden Bozkurt, üniversitenin bilgi birikiminden yararlanarak kalıcı çözümler üretmeyi hedeflediklerini söyledi.

Medya temsilcileriyle daha sık bir araya geleceklerini de dile getiren Vali Bozkurt, kamu-üniversite-medya iş birliğinin Ağrı'nın gelişiminde kilit rol oynayacağını vurguladı.

Ortadoğu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nihat Aydın ise Vali Bozkurt'un şehre hâkimiyetine dikkat çekerek, 'Sayın Valimiz adeta Ağrı'nın fotoğrafını çekmiş. Şehrin geçmişine ve mevcut sorunlarına vakıf. Ağrı'ya ne katabilirim anlayışıyla hareket ediyor. Medya olarak biz de üzerimize düşeni yapacağız' diye konuştu.

Görüşmede, kamu, akademi ve medya iş birliğiyle Ağrı'nın geleceğine yönelik somut adımlar atılması konusunda karşılıklı görüş birliği sağlandı