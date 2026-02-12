İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde Romanyalı sanatçı Florian Doru Crihana'nın 'La Manchalı Don Kişot' adlı sergisi açıldı. Sergi, 4 Mart'a kadar ücretsiz ziyaret edilebilecek.

İZMİR (İGFA) - Romanyalı sanatçı Florian Doru Crihana'nın 'La Manchalı Don Kişot' adlı sergisi, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde İzmirli sanatseverlerle buluştu. 'La Manchalı Don Kişot' sergisi, 4 Mart'a kadar her gün ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.

Sergide, ünlü sanatçı Florian Doru Crihana'nın 45 eseri yer alıyor. Giriş kattaki galerilerde yer alan serginin açılışına İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Pınar Okyay, Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sanat Şube Müdürü Özlem Kuşari, ressamlar ve çok sayıda sanatsever katıldı.

Davetliler, sergiyi gezerek resimlerin yapılış hikâyesini ve eserler hakkındaki bilgiyi sergi sorumlusu İbrahim Karaoğlu'ndan dinledi.

'İRONİYİ ŞİİRSEL İMGELERLE BULUŞTURUYOR'

Sergi küratörü İbrahim Karaoğlu, 'Crihana'nın sanatını, yaklaşık 15 yıl önce Almanya'daki ünlü Don Kişot Evi'nde yer alan 45 Don Kişot resmiyle tanıdım. Pablo Picasso, Salvador Dali, Gustave Dore ve Le Corbusier gibi dev sanatçıların yapıtlarıyla yan yanaydı.

Büyük koleksiyonu Türkiye'ye getirdiğimde bizim sanatseverler Crihana'nın eserlerini çok sevmişti. Yıllar sonra onun özel Don Kişot koleksiyonunun tamamını ülkemize getirmeye karar verdim.

Çünkü Florian Doru Crihana, Don Kişot'un kadim serüvenini günümüz dünyasının aynasında yeniden yorumlayarak ironiyi şiirsel imgelerle buluşturan, benzersiz bir anlatım dili kuran bir sanatçı. Onun resimlerinde Don Kişot, yalnızca yel değirmenlerine karşı duran bir şövalye değil, modern hayatın absürtlükleri arasında yönünü arayan, incinmiş ama ısrarcı bir ruhun simgesidir' dedi.

'RUHU TUVALLERİNE TAŞIDI'

Projenin sanat koordinatörü Dr. Zeki Hozer de 'Batı modern roman sanatının ilk örneği olan Don Kişot'u kaleme alan İspanyol Cervantes, bizim tarihimizle de ilişkili. İnebahtı Deniz Savaşı'na katılmış ve esir düşmüştür.

Don Kişot, her ne kadar alelade bir şövalye parodisi gibi nesnelleştirilmiş olsa da hiciv anlatım örgüsünde idealler, hayal gücü ve kişisel inançlar bağlamında günümüz Batı değerlerinin rasyonalite ve bireyselliği için taş döşemiştir. Çağdaş bir sanatçı olan Florian Doru Crihana da bu ruhu tuvallerine taşımıştır. İzmirli sanatseverlere küresel değerleri sunmaktan mutluluk duyuyoruz' diye konuştu.

FLORİAN DORU CRİHANA

Florian Doru Crihana, 1958 yılında Romanya'nın Galati kentinde doğdu. Gemi inşa mühendisliği alanında teknik eğitim alan Crihana, 1985 yılında çağdaş dünya meseleleri üzerine hicivli grafikler yayınlamaya ve sergilemeye başladı.

İlk hiciv çizimleri Bükreş (Romanya) medyasında yayınlandı. Eserleri, kendisine 20 yıllık bir sözleşme teklif eden Alman koleksiyoncu Dieter Burkamp tarafından çok beğenildi ve onunla iş birliği kapsamında Crihana'nın eserleri iki büyük uluslararası retrospektif sergide yer aldı.