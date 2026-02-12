Maltepe Belediyesi, Maltepe'de yaşayan ihtiyaç sahiplerinin hayatlarını kolaylaştırmak, kişisel bakımlarına destek olmak amacıyla ücretsiz 'Evde Kuaförlük' hizmeti veriyor.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Maltepe Belediyesi, evden çıkamayan, öz bakımını sağlayamayan engelli veya kronik hastalığı bulunan Maltepelilere 'Evde Kuaförlük' hizmeti veriyor.

Maltepe Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürlüğü yetkilileri, evde kuaförlük hizmetinden yararlanmak isteyen kişilerin; yapılan inceleme sonrasında belirlendiğini ifade ederek 'Evden çıkmakta zorlanan ya da engel durumu olan komşularımız için kuaförlük hizmetini randevu sistemiyle evlerinde veriyoruz. Yardımımıza ihtiyaç duyan ancak kendi imkânlarıyla gelebilen komşularımızı ise Girne Mahallesi Doğuşkent Caddesi'nde bulunan kuaförlük salonumuzda ağırlıyoruz. Komşularımızın yaşamına dokunmaya, onların yanında olmaya devam edeceğiz' diye konuştular.

Kuaförlük hizmetinden faydalanan Fehmi Kara 'Bu hizmetten çok memnunum çünkü dışarıda traş olmak çok pahalı. Bu hizmet için Maltepe Belediyesi'ne ve Esin Başkanımıza da çok teşekkür ederim' ifadelerini kullandı. Kuaförlük hizmetinden yararlanmak isteyen vatandaşlar, 444 1 707 numaralı telefonu arayarak dahili 4202'den talep oluşturabiliyor.