Denizli Büyükşehir Belediyesi, Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinliklere çocuklu ailelerin daha rahat katılım sağlayabilmesi için 3-6 yaş grubuna yönelik 'Güvenli Oyun Alanı'nı 13 Şubat'ta hizmete açıyor.

DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki konser, tiyatro ve benzeri etkinlikler süresince çocukların güvenli bir ortamda vakit geçirebilmesi için tasarlanan alanda, kısa süreli kullanım imkanı sunulacak.

Böylece ebeveynler programları takip ederken, çocuklar da kontrollü ve korunaklı bir ortamda zaman geçirebilecek. Üç temel yaklaşım doğrultusunda hazırlanan Güvenli Oyun Alanı'nda, yaş grubuna uygun ekipmanlarla donatılmış ve fiziksel güvenliğin ön planda tutulduğu 'Minik Eller Güvende' bölümü yer alıyor.

Çocukların sosyal etkileşimini destekleyen 'Mutlu Çocuk Alanı' ve güvenli sınırlar içinde keşif yapmalarına imkân tanıyan 'Güvenli Keşif Alanı' da uygulamanın diğer bileşenlerini oluşturuyor. Çocuk ve aile odaklı hizmet anlayışıyla planlanan Güvenli Oyun Alanı'nın, kültürel etkinliklere katılımı artırması ve ailelerin sosyal yaşamını kolaylaştırması hedefleniyor. 13 Şubat'ta kapılarını açacak alan, minik ziyaretçilerini ağırlamaya başlayacak.