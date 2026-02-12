İzmir'in kültür ve sanat hayatına farklı bir soluk getiren 'Anlatılmayan Öyküler Müzikli Yazarlık Atölyesi', dördüncü dönem çalışmalarına başladı.

İZMİR (İGFA) - Bazı öyküler vardır; söylenmediği için eksik, yazılmadığı için yarımdır. İzmir'in kalbinde, müziğin yankısıyla genişleyen bir salonda, o yarım kalmış cümleler yeniden nefes alıyor.

Keman sanatçısı ve yazar Gündüz Öğüt'ün yürüttüğü 'Anlatılmayan Öyküler Müzikli Yazarlık Atölyesi', dördüncü kez kalemi müziğin titreşimine emanet ediyor.

'Anlatılmayan Öyküler Müzikli Yazarlık Atölyesi', şubat ayında 16 hafta sürecek 4. dönem çalışmalarını başlattı. Önceki dönemlerde gerçekleşen iki atölyenin katılımcıları, kaleme aldıkları öyküleri iki ayrı kitapta buluşturmuştu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde düzenlenen atölyeyi, keman sanatçısı ve yazar Gündüz Öğüt yürütüyor. Atölyenin yeni dönem katılımcı sayısının 18 olduğunu belirten Öğüt, 'Her dönem başvurular artıyor. Sadece artmakla kalmıyor, başvurular duyurulduktan birkaç dakika içinde kontenjan doluyor. Bu da dikkatimizi çekti. Edebiyat ve müziğin bir araya gelmesi insanlara iyi geliyor' diye konuştu.

'KİTABIN BASILMASI YÖNÜNDE TALEP VAR'

Atölyenin yaratım sürecine değinen Öğüt, 'Atölyemizin 4'üncü dönemi, her biri dört ay sürüyor, bu da 16 hafta sürecek. Bilindiği gibi önceki iki atölyenin katılımcıları tarafından yazılan öyküleri kitaplaştırdık. Geçtiğimiz hafta biten üçüncü dönem atölyesinin yazarlarının yazdıklarını bir araya getirdik. Kitabın basılması yönünde talep var. Bu akşam başladığımız atölyemizin katılımcıları ile henüz tanıştık. Önceki dönemlerde olduğu gibi yine verimli ve güzel bir dört ay olacağını düşünüyorum. Gelişime göre yazılacakların basılması konusunda süreci gözlemleyip değerlendireceğiz' ifadelerini kullandı.

Farklı meslek gruplarından katılımcıların yer aldığı atölyede yazı, edebiyat ve yazım süreci hakkında neler düşündükleri yönünde sohbet edildi. Ardından yazar adaylarından dinledikleri müzik eşliğinde istedikleri bir konuda öykü yazmaları istendi.