Bornova Belediyesi'nin düzenlediği Tohum Takas Şenliği, 14 Şubat'ta Merkez Pazaryeri'nde panel, konser, tohum dağıtımı ve çocuk etkinlikleriyle gerçekleştirilecek. Başkan Ömer Eşki, yerel tohumların korunmasının tarımsal bağımsızlık ve gelecek kuşaklar açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

İZMİR (İGFA) -Bornova Belediyesi, tarımsal mirasın korunması ve yerel üretimin desteklenmesi amacıyla Bornova Tohum Takas Şenliğini 14 Şubat Cumartesi günü Merkez Pazaryerinde düzenliyor. Gün boyu sürecek etkinlikte 'Yerel Tohumlar Mirası' başlıklı panelin yanı sıra konserler, çocuklara yönelik etkinlikler ve ücretsiz tohum dağıtımı gerçekleştirilecek.

Yerel tohumların korunması, çoğaltılması ve gelecek kuşaklara aktarılmasının hedeflendiği şenlik, üreticilerle tüketicileri bir araya getirerek doğa dostu tarıma dikkat çekiyor.

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, yerel tohumların sadece bir tarım unsuru değil, aynı zamanda kültürel bir miras olduğuna vurgu yaparak, 'Yerel tohumlar, bu toprakların hafızasıdır. Dışa bağımlı tarım politikalarına karşı yerel üretimi ve üreticiyi desteklemek zorundayız. Bornova'da doğayla uyumlu, sürdürülebilir bir tarım anlayışını büyütmeye devam edeceğiz' dedi.