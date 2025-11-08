Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Topkapı Sarayı Saat Müzesi'nin açılışı kapsamında düzenlenen 'Topkapı Sarayı'nda Zaman ve Sanat' programına katıldı.

İSTANBUL (İGFA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, açılışta yaptığı konuşmada Topkapı Sarayı'nın Osmanlı kültür ve sanatının benzersiz bir yansıması olduğunu belirterek, 'Bugün zamanı ölçmeyi zarif bir sanata dönüştüren medeniyetimizin hayat felsefesine şahit olacağız' dedi.

Müzelerin birer medeniyet vitrini olduğunu vurgulayan Erdoğan, 'Müzeler yaşayan mekânlara dönüştü, ziyaretçi sayıları arttı. Bu da kültürel mirasımızı dünyaya tanıtmak için önemli bir fırsat' ifadelerini kullandı. Topkapı Sarayı Saat Koleksiyonu'nun, dünya saatçilik tarihinin en değerli hazinelerinden biri olduğunu söyleyen Erdoğan, 'Yaklaşık 380 eserin her biri sanat ile zanaatin eşsiz birleşimini yansıtıyor' dedi.

Programda Emine Erdoğan'a, Millî Saraylar İdaresi Başkanı Yasin Yıldız tarafından tablo saat hediye edildi.

Erdoğan daha sonra protokol üyeleriyle birlikte açılış kurdelesini keserek müzeyi gezdi.