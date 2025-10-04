TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, Tabii platformunda yayınlanacak 'Onbeşliler' dizisinin Tokat'taki setini ziyaret etti. Kurtuluş Savaşı'nda Tokat'tan Çanakkale'ye uzanan gençlerin kahramanlık hikâyesini anlatan dizi, milli ruhu ve Tokat'ın kültürel mirasını ekrana taşıyacak.

Nurhan İÇMEZ - Tokat Haber / TOKAT (İGFA) - TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, TRT'nin dijital platformu Tabii'de yayınlanacak 'Onbeşliler' dizisinin Tokat'taki çekim setini ziyaret etti. Oyuncular ve teknik ekiple bir araya gelen Sobacı, yapım sürecini yerinde inceleyerek bilgi aldı.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Sobacı, 'Dijital platformumuz Tabii'nin yeni projesi #Onbeşliler dizisinin setini ziyaret ettik. Tokat'tan Çanakkale'ye uzanan bir vatan sevdasını ve fedakârlığı anlatan bu kıymetli yapımda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum' dedi. Sobacı, 'Bu dizi, sadece bir dönem yapımı değil, milli ruhu hatırlatan bir kültürel miras projesidir,' diyerek projenin önemini vurguladı.

'ONBEŞLİLER' İLE MİLLİ MÜCADELE RUHU

Tokat'ta çekimleri devam eden 'Onbeşliler' dizisi, Kurtuluş Savaşı döneminde Tokat'tan Çanakkale cephesine giden gençlerin kahramanlık öykülerini konu alıyor.

Milli mücadele ruhunu ve Anadolu gençliğinin fedakârlığını yansıtan dizi, Tokat'ın tarihî dokusunu ve kültürel mirasını öne çıkarıyor.

Sulusokak, Behzat Çarşısı, Tokat Kalesi ve Gökmedrese gibi simge mekânlar, sahnelerde yoğun olarak kullanılıyor.

Bu arada Tokat halkı, çekimlerin başladığı ilk günden itibaren diziye büyük ilgi gösterirken, çekimler, yerel ekonomiye katkı sağlarken, şehrin turizm potansiyelini de artırıyor.