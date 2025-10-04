BNP Paribas Cardif Türkiye, yaşlanan nüfusun karşılaştığı finansal riskleri yönetmeye yardımcı olacak 5 temel adımı açıkladı. BES, sağlık güvencesi ve uzun vadeli planlama ile bireylerin emeklilikte yaşam standartlarını korumaları mümkün.

İSTANBUL (İGFA) - Türkiye, Avrupa'nın en hızlı yaşlanan ülkeleri arasında yer alıyor. 2007'de yüzde 7,1 olan 65 yaş ve üzeri nüfus, 2023 itibarıyla yüzde 10,2'ye ulaşmış durumda ve 2050'ye kadar yüzde 22'ye yükselmesi öngörülüyor.

Rakamlara baktığımızda 2025 yılı itibarıyla 65 yaş üstü nüfusun 9.5 milyonu aşması beklenirken, bu hızlı demografik değişim, bireylerin emeklilik ve sağlık harcamaları gibi finansal ihtiyaçlarını giderek daha kritik hale getiriyor. Değişen dünyanın sigortacısı BNP Paribas Cardif Türkiye, yaşlanan nüfusun karşılaştığı finansal riskleri yönetmeye yardımcı olacak beş anahtarı şu şekilde açıkladı:

1- Emeklilik için neden şimdiden plan yapmalıyım?

Yaşam süresinin uzamas? ?yla birlikte emeklilik dönemi, geçmişe kıyasla çok daha uzun sürüyor. Erken planlama, bireylerin hem yaşam standartlarını korumasını hem de geleceğe güvenle bakmasını sağlıyor. BES, bu dönemde ek bir gelir kaynağı yaratmanın en etkili yollarından biri olarak öne çıkıyor.

2- Gelir kaybı riskine karşı hangi çözümler var?

Aktif çalışma hayatı sona erdiğinde düzenli gelir de azalır. Bu noktada BES, birikimlerinizi emeklilik döneminde düzenli ek gelire dönüştürür. Ayrıca BNP Paribas Cardif'in Kazançlı Yarınlar Prim İadeli Hayat Sigortası gibi çözümleri de hayat risklerine karşı güvence sunarken primlerinizi iade etme özelliğiyle geleceğe dair finansal planlarınızı güçlendirir.

3- Beklenmedik giderlere karşı nasıl önlem alabilirim?

Hayatın belirsizlikleri, özellikle emeklilik döneminde bütçe üzerinde ciddi baskı yaratabilir. Hayat sigortası çözümleri, bireyleri bu ris klere karşı güvence altına alırken, aynı zamanda finansal planlamalarını korumalarına yardımcı oluyor.

4- BES'e erken başlamak neden kritik bir avantaj sağlar?

Tasarrufa erken başlamak, paranın zaman değerinden en yüksek şekilde yararlanmayı mümkün kılıyor. Düzenli katkılar ve %30 devlet katkısı ile birikimler hızla büyüyor. BNP Paribas Cardif'in dijital BES platformu da katılımcılara kolay erişim ve fon danışmanlığı desteği sunarak bu süreci daha verimli hale getiriyor.

5- Yaşlılıkta yaşam standardımı nasıl korurum?

Yaşam standartlarını korumanın yolu yalnızca gelir yaratmaktan değil, aynı zamanda bütçeyi öngörülebilir kılmaktan geçiyor. BES fon yönetimi, uzun vadeli tasarruf gücüyle emeklilikte düzenli bir 'ikinci maaş' sağlar. Böylece bireyler, sadece gelir kaybını telafi etmekle kalmaz, aynı zamanda günlük ihtiyaçlarını ve sosyal yaşamlarını sürdürebile cek finansal istikrara kavuşur.

YAŞLILIKTA FİNANSAL GÜVENCEYİ ARTIRAN ÇÖZÜMLER

Türkiye'de hızla artan yaşlı nüfusun, finansal güvenceyi stratejik bir ihtiyaç haline getirdiğini belirten BNP Paribas Cardif Türkiye Acente Sigortacılığı ve Banka Sigortacılığı Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Sertsöz, 'Bireylerin emeklilik dönemlerini huzurlu ve güvenli geçirebilmeleri için erken adım atmaları büyük önem taşıyor. Biz de değişen dünyanın sigortacısı olarak müşterilerimizin yaşam döngüsündeki farklı ihtiyaçlarına entegre çözümler sunmayı hedefliyoruz. Bu kapsamda, Bireysel Emeklilik Sistemi'nin (BES) yanı sıra Kazançlı Yarınlar Prim İadeli Hayat Sigortası gibi çözümlerimiz ile finansal güvenceyi güçlendirerek, müşterilerimize bütçe verimliliği ve kapsamlı koruma imkânı sağlıyoruz. 'Sigortayı daha ulaşılabilir kılıyoruz' misyonuyla sunduğumuz çözümlerle ve önerilerle de bireylerin emeklilik dönemini daha güvenli planlamalarına destek oluyoruz.' dedi.

BES'in, bireylerin uzun vadeli birikim yapmalarına olanak tanıyan ve emeklilik dönemlerinde ek gelir sağlamayı hedefleyen güçlü bir sistem olduğunu ve devlet katkısı ile desteklenen bu yapının, özellikle uzun vadeli planlama yapanlar için cazip bir birikim alternatifi olarak öne çıktığını da ifade eden Gökhan Sertsöz, 'Kazançlı Yarınlar Prim İadeli Hayat Sigortası çözümümüz de hayatın beklenmedik risklerine karşı güvence sağlarken, poliçe süresi sonunda ödenen primlerin tamamının ABD dolarına endeksli olarak iadesini sağlıyor. Aynı zamanda, Gelir Vergisi Kanunu kapsamında sunduğu vergi avantajıyla da dikkat çekiyor. 10 ve 12 yıl vadeli alternatiflerle sunulan bu çözümümüz, müşterilerimizin ödeme planlarına ve finansal hedeflerine göre esneklik içeriyor.' diye konuştu.