CHP Tokat Merkez İlçe Başkanı Aytekin Ayan, Tokat İdare Mahkemesi'nin Bentonit Ocağına ilişkin verdiği yürütmeyi durdurma kararının, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'ın açtığı dava sonucunda alındığını belirterek, kararın Tokat halkının haklı mücadelesinin ve hukukun üstünlüğünün bir göstergesi olduğunu ifade etti.

TOKAT (İGFA) - Ayan açıklamasında, Özgür Karabat tarafından açılan dava dosyasında da açıkça ortaya konulduğu üzere, Bentonit Ocağı faaliyetlerinin bölgenin tarım alanlarına, su kaynaklarına ve doğal yaşamına ciddi zararlar vereceğinin bilimsel raporlarla defalarca kanıtlandığını hatırlattı.



'Tokat'ın geleceğini tehdit eden her projeye karşı durmaya devam edeceğiz' diyen Ayan, bu hukuki sürecin Tokat halkı adına son derece önemli olduğunu vurguladı.



MAHKEME KARARI HALKIN SESİ OLMUŞTUR



Tokat İdare Mahkemesi'nin verdiği yürütmeyi durdurma kararının; yöre halkının, çevre örgütlerinin, meslek odalarının ve CHP'nin uzun süredir dile getirdiği uyarıların ne kadar haklı olduğunu bir kez daha ortaya koyduğunu ifade eden Ayan,

'Özgür Karabat'ın açtığı bu dava, 'ben yaptım oldu' anlayışına karşı verilmiş güçlü bir hukuki yanıttır. Mahkeme, halkın sesine kulak vermiştir' dedi.



RANTA DEĞİL, YAŞAMA ÖNCELİK VERİLMELİDİR



CHP'li Ayan, doğayı ve insan sağlığını hiçe sayan madencilik faaliyetlerinin yalnızca kısa vadeli rant sağladığını belirterek,

'Bizler Tokat'ta kalkınmanın; doğayla uyumlu, sürdürülebilir ve halkın yararına olması gerektiğini savunuyoruz. Bu dava, bu anlayışın somut bir sonucudur' ifadelerini kullandı.



MÜCADELEMİZ KARARLILIKLA SÜRECEK



Açıklamasının sonunda hukuki sürecin takipçisi olacaklarını vurgulayan Aytekin Ayan, şunları söyledi:

'Tokat'ta bir ağacın, bir damla suyun, bir karış toprağın zarar görmesine izin vermeyeceğiz. CHP olarak, Özgür Karabat'ın öncülüğünde başlatılan bu hukuki mücadelenin sonuna kadar takipçisi olacağız. Halkımızla birlikte doğamızı ve yaşam alanlarımızı savunmaya kararlılıkla devam edeceğiz.'