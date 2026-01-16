Karne günü dolayısıyla açıklama yapan CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, merkezi hükümetin Bursa'ya yönelik projelerinin çoğunun hayata geçmediğini belirterek, sağlık, ulaşım, eğitim ve tarım başta olmak üzere AK Parti'nin karnesinin başarısızlıkla dolu olduğunu söyledi.

Sağlık alanında yıllardır çözülmeyen sorunlara dikkat çeken Başkan Yeşiltaş, açılmayan hastaneler ve tamamlanamayan projelerin vatandaşları mağdur ettiğini belirtti. Yatak ve yoğun bakım eksiklikleri ile randevu sorunlarının sürdüğünü söyleyen Yeşiltaş, 'Müjde diye duyurulan yatırımlar tabelada kaldı' dedi. Ulaşımda ise hızlı tren projesinin tamamlanamadığını, çevre yolları ve bağlantı projelerinin bitirilemediğini ifade eden Yeşiltaş, 'Bursalılar her gün trafikle boğuşuyor' diye konuştu.

Ekonomik yatırımların Türkiye ortalamasının altında kaldığını kaydeden Yeşiltaş, plansız sanayileşmenin Bursa'nın havasını, suyunu ve yaşam kalitesini olumsuz etkilediğini söyledi. Tarımda üreticilerin yeterince desteklenmediğini ve borç yükü altında ezildiğini belirten Yeşiltaş, kırsalda eğitime erişimin zorlaştığını, derslik açığının giderilemediğini ve okul binalarının yetersiz olduğunu ifade etti.

Merkezi hükümetin siyasi tutum aldığını, CHP'li belediyelere kaynak aktarılmadığını ve yetki verilmediğini belirten CHP'li Yeşiltaş, 'AK Parti iktidarı, halkın iradesiyle seçilmiş belediyelerimizi cezalandırmayı tercih etti' dedi. Algı yönetimi ile yapılan yatırımların müjde olarak sunulduğunu, gerçek hizmetin ise hayata geçmediğini vurguladı.

Açıklamasının sonunda CHP'li belediyelerin halkçı ve kamucu belediyecilik anlayışını sürdürdüğünü belirten Yeşiltaş, 'AK Parti'nin Bursa karnesi; hizmette sınıfta kalan, algıda yüksek not alan bir iktidarın itiraf belgesidir. CHP'li belediyelerimiz ise tüm engellemelere rağmen sosyal ve halkçı belediyeciliği hayata geçiriyor' diye konuştu.