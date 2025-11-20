AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, Merkez ve Çamlıbel bölgesinden 70 muhtarı Gazi Meclis'te ağırlayarak sorun ve talepleri ilk ağızdan dinledi.

Tokat Haber / TOKAT (İGFA) - AK Parti Tokat Merkez İlçe Başkanı Ali Çalışkan ve Çamlıbel Belediye Başkanı Adem Akgül'ün koordinasyonuyla, Tokat Merkez ve Çamlıbel Bölgesi'nden 70 muhtar, AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan tarafından Gazi Meclis'te misafir edildi.

Toplantıda muhtarlar, mahalle ve köylerde öne çıkan altyapı, hizmet ve yatırım ihtiyaçlarını iletirken, çözüm önerileri de karşılıklı istişare edildi.

Milletvekili Mustafa Arslan, muhtarlarla bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, 'Tokat için birlikte üretmeye, yatırımları yakından takip etmeye ve hemşerilerimizin yaşam kalitesini artırmaya devam edeceğiz' ifadelerini kullandı. Arslan, buluşmanın gerçekleşmesinde katkı sağlayan İlçe Başkanı Çalışkan ve Belediye Başkanı Akgül'e teşekkür etti.

Program kapsamında muhtarlar, ayrıca AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Tokat Milletvekilleri Yusuf Beyazıt ve Cüneyt Aldemir ile Tokat İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ahmet Kayhanın katıldığı ikinci bir toplantıya da iştirak etti. Bu oturumda, köy ve mahallelere yapılacak mevcut ve planlanan yatırımlar üzerine detaylı değerlendirmelerde bulunuldu.