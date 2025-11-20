Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 7 ilçede belirlenen 14 bölgede 5 binden fazla riskli bağımsız birimin dönüşümü için düğmeye bastı. Vatandaşlara 3 milyon TL'ye kadar uygun faizli kredi desteği sağlanacak.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kentsel dönüşüm hamlesi kapsamında 7 ilçede belirlenen 14 bölgede 5 binden fazla bağımsız birimin dönüşümü için hazırlıklarını sürdürüyor. Projenin detayları, Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıda Kocaeli Emlakçılar Odası üyeleriyle paylaşıldı.

Toplantıda konuşan Genel Sekreter Yardımcısı Gökmen Mengüç, 6 Şubat depremlerinin dönüşüm çalışmalarında bir milat olduğunu belirterek, 2007 öncesi inşa edilen 200 bin yapının tarandığını ve dönüşüm öncelikli alanların bu verilerle belirlendiğini söyledi. Mengüç, Dünya Bankası ile yapılan görüşmeler sonucu kentsel dönüşüm kredilerinin 3 milyon TL'ye çıkarıldığını, faiz oranının ise yüzde 0,69 olduğunu açıkladı. Ödemeler kredi kullanımından 1 yıl sonra başlayacak.

Kocaeli'de 7 ilçede 14 bölgede başlatılan dönüşüm projesi kapsamında Cedit ve Sultan Orhan mahalleleri de sürece dahil edildi. Ayrıca Darıca'da kooperatif yapıların bulunduğu alanlarda da dönüşüm görüşmelerinin sürdüğü bildirildi.

Büyükşehir'in hedefi, 5 yılda 20-25 bin bağımsız birimin dönüşümünü sağlamak. Başvurular dönüşüm ofisleri üzerinden alınmaya devam ederken, ekiplerin yerinde ölçüm ve raporlama çalışmalarına başladığı ifade edildi.

Proje kapsamında hak sahiplerine kira desteği, modern ve depreme dayanıklı konutlar için devlet güvencesi, planlı tahliye süreçleri ve anahtar teslim yeni konutlar sunulacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, uzun vadede 125 bin bağımsız birimin dönüşümünü hedefleyerek şehrin deprem dirençli bir yapıya kavuşması için kapsamlı bir dönüşüm stratejisi yürütüyor.