Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Millet Bahçesi Kültürpark Atatürk Stadyumu girişinde düzenlenen birbirinden renkli etkinliklerle yeni yıl heyecanı yaşanmaya başlandı. 'Bursa Yeni Yıl Meydanı'nı eşi Seden Bozbey ile birlikte ziyaret eden Başkan Mustafa Bozbey, 2026'nın coşkusunu vatandaşlarla birlikte paylaştı.

BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Bursa Kültür AŞ tarafından Millet Bahçesi Kültürpark Atatürk Stadyumu girişinde oluşturulan 'Bursa Yeni Yıl Meydanı', 2026'nın heyecanını kentin merkezinde hissettirmeye başladı. 31 Aralık tarihine kadar birbirinden renkli etkinliklere ev sahipliği yapacak olan 'Bursa Yeni Yıl Meydanı', ilk günden Bursalılardan yoğun ilgi gördü.

YENİ YIL MEYDANI'NDA GÖRSEL ŞÖLEN

Atlı karınca, tren, dönen bisiklet gibi alanlarda çocuklar doyasıya eğlenirken, özel olarak hazırlanan buz pistinde ise gençler heyecanlı anlar yaşadı. Yeme-içme alanlarını ve alışveriş stantlarını gezerek Bursa'ya özgü hediyelik eşyalar ve mutfak lezzetleriyle buluşan vatandaşlar, gün boyu DJ performansı, sihirbaz gösterisi, masal dinletisi ve karaoke yarışmalarıyla keyifli bir gün geçirdi. Havanın kararmasıyla ortaya çıkan yeni yıl süslemeleri ve ışıklandırmalar ise ziyaretçilere görsel şölen yaşattı. Alandaki devasa çam ağacı ve 2026 yazısının önünde bol bol fotoğraf çekinen aileler, Orkestra Lima konseriyle de doyasıya eğlendi.

BAŞKAN BOZBEY'DEN YENİ YIL MEYDANI'NA ZİYARET

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ve eşi Seden Bozbey de Yeni Yıl Meydanı'nı ziyaret ederek 2026'nın coşkusunu vatandaşlarla paylaştı. Stantları gezerek işletme sahipleri ve vatandaşlarla sohbet eden Başkan Bozbey, eşi Seden Bozbey ile yeni yıl için çeşitli hediyelik eşyalar da satın aldı. Alanda karşılaştıkları Başkan Bozbey ve eşi Seden Bozbey ile bol bol hatıra fotoğrafı çektiren Bursalılar, düzenlenen etkinliklerden büyük keyif aldıklarını belirterek Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.

Yeni Yıl Meydanı'nı bu sene de Bursalıların talebi üzerine aynı yerde oluşturduklarını ifade eden Başkan Mustafa Bozbey, tüm vatandaşların yeni yılını şimdiden tebrik etti. Bursalıların sosyalleşmesi, birlik ve beraberlik içerisinde kucaklaşması için bu tür etkinliklere ihtiyacı olduğunu söyleyen Başkan Mustafa Bozbey, 'Her yaştan tüm hemşehrilerimizi gündüz veya akşam Yeni Yıl Meydanı'na bekliyoruz. Bursa'ya dair lezzetlerden el emeği ürünlere kadar birçok farklı değeri burada bulabilecekler. Çoluk çocuk herkesi alana bekliyoruz. Yeni yıl coşkusunu hep birlikte yaşayalım. Herkese şimdiden sağlıklı, huzurlu mutlu yeni yıllar diliyorum' dedi.