TOFAŞ Spor Kulübü, kulüp yönetiminin adını kullanarak taraftarlardan sponsorluk ve kombine satışı bahanesiyle para talep eden kişi ya da kişilere karşı dikkatli olunması çağrısında bulundu. Kulüp, bu tür dolandırıcılık girişimlerine ilişkin gerekli hukuki sürecin başlatıldığını açıkladı.

BURSA (İGFA) - TOFAŞ Spor Kulübü'nden yapılan açıklamada, son günlerde kulübün adı ve yöneticilerinin kimlikleri kullanılarak taraftarlara telefon yoluyla sponsorluk teklifi sunulduğu, courtside koltuk veya kombine bilet satışı için aramalar yapıldığı yönünde ihbarlar alındığı belirtildi.

Kulüp, hiçbir şekilde telefon, bireysel arama ya da mesaj yoluyla sponsorluk görüşmesi veya kombine satışı yapılmadığını vurguladı.

Açıklamada, 'Taraftarlarımızdan, kendilerini kulüp başkanımız, yönetim kurulu üyemiz ya da kulübümüzle bağlantılı kişi olarak tanıtarak iletişime geçen hiçbir kişiye itibar etmemelerini ve bu tür dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli olmalarını önemle rica ederiz' denildi.

TOFAŞ Spor Kulübü, yöneticilerinin isimlerini kötüye kullanan kişi veya kişiler hakkında tüm hukuki işlemlerin başlatıldığını da duyurarak, taraftarları resmi kanallar dışında yapılan hiçbir iletişime güvenmemeleri konusunda uyardı.