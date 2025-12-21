Tofaş Spor Kulübü, Basketbol Süper Ligi 12. haftasında Beşiktaş GAİN'e 73-72 kaybedilen maçın son pozisyonunda verilen goaltending kararına ilişkin görüşlerini paylaştı. Kulüp, hakem kararlarının daha adil ve şeffaf bir şekilde değerlendirilmesini talep etti.

BURSA (İGFA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 12. haftasında deplasmanda Beşiktaş GAİN'e 73-72 mağlup olan Tofaş Spor Kulübü, maçın kritik pozisyonuna dair açıklama yaptı. Kulüp, son pozisyonda verilen goaltending kararının maçın sonucunu doğrudan etkilediğini vurguladı.

Tofaş'tan yapılan yazılı açıklamada, iki takımın da yoğun fikstür ve Avrupa maçlarından gelmesine rağmen yüksek mücadele sergilediği belirtildi ve sporcular kutlandı. Açıklamada, 'Her maçta olduğu gibi hakem kararları tartışılabilir. Ancak bu pozisyonun maçın sonucunu belirlemesi ve goaltending kararı verilmesi, daha adil ve şüpheleri ortadan kaldıracak bir yaklaşım sağlar' ifadelerine yer verildi.

Kulüp, bu tür kritik kararların FIBA, Euroleague ve diğer ulusal-uluslararası organizasyonlarda olduğu gibi monitörle incelenmesi ve antrenörlerin challenge hakkının korunması gerektiğini vurguladı. Tofaş, Merkez Hakem Kurulu'ndan da benzer şeffaf değerlendirmeler talep etti.

GOALTENDİNG NEDİR?

Hakemin çemberden geçmemiş bir atış için sayı kararı vermesi manasına gelmektedir. Basketbol topu karşı takımın potasına doğru sayı olmak üzereyken, top çembere doğru inişe yaptığı anda bir rakip oyuncunun topa müdahale etmesi halinde, top potaya girmese bile sayı kabul edilir.