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Maç günü salon bilet gişesi ise saat 14.00’den itibaren açık olacak.

Kupanın iddialı takımlarından olan TOFAŞ, Avrupa’da sezona evinde galibiyetle başlamak isterken, 9 Ekim Çarşamba günü saat 20.00’de Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu’nda oynanacak karşılaşmanın biletleri biletix.com’dan (online satış) ve Biletix perakende satış noktalarından satışa sunuldu.

TOFAŞ Basketbol Takımı’nın 9 Ekim Çarşamba günü saat 20.00’de Keravnos ile Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu’nda oynayacağı FIBA Europe Cup A Grubu ilk hafta mücadelesinin biletleri Biletix’te satışa sunuldu. BURSA (İGFA) - Yeni sezonda Avrupa kupalarında ülkemizi FIBA Europe Cup’ta temsil edecek olan TOFAŞ Basketbol Takımı, normal sezon A Grubu ilk hafta karşılaşmasında Güney Kıbrıs Rum Kesimi temsilcisi Keravnos’u konuk edecek.