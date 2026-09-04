İSTANBUL (İGFA) - Dimitrios Chatzidakis'in bestesine karakteristik kalemiyle eklenen sanatçı 'Ölmem Ölemem' ile kalp kırıklığını bir son değil; özgürleşmenin ve kendini yeniden inşa etmenin başlangıcı olarak anlatıyor.

Kıraç'tan Ordu Kültür Yolu performansı
Kıraç'tan Ordu Kültür Yolu performansı
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Melike Şahin 'Ölmem Ölemem'i ilk kez Harbiye Açıkhava'da, binlerce kişinin karşısında söyledi.

O gece kayda alınan ve dinleyiciler arasında elden ele dolaşan şarkı henüz çıkmadan sevildi.

Harbiye'de siftah yapan 'Ölmem Ölemem', şimdi tüm dinleyicileriyle buluşuyor. Şarkı, Melike Şahin'in kendi yapım firması Diva Bebe Yapım etiketi ile tüm platformlarda yayına girdi.

https://youtube.com/shorts/VWVtKgE9vkU?feature=share

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