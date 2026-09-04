Bursa Yıldırımspor ile Söke 1970 arasındaki Nesine 3. Lig açılış maçı, 5 Eylül Cumartesi 17.00'de Tivibu Spor, Tivibu Go ve Yaay üzerinden yayınlanacak. Türk Telekom, alt liglerin ana yayıncısı olarak sporun dijitalleşmesine destek sürüyor.

BURSA (İGFA) - Türk Telekom, futbol heyecanını Tivibu platformu aracılığıyla izleyicilerle buluşturuyor.

Bursa Yıldırımspor Kulübü'nü destekleyen ve üst lig yolundaki mücadeleye ortak olmak isteyen taraftarlar, 5 Eylül Cumartesi saat 17.00'da başlayacak Nesine 3. Lig 2026-2027 sezonunun ilk maçı Söke 1970 karşılaşması heyecanını, yüksek yayın kalitesiyle Tivibu Spor kanallarından takip edebilecek. Karşılaşmalar aynı zamanda Tivibu Go ve Yaay uygulaması üzerinden de istenilen ekrandan izlenebilecek.

Türk Telekom İletişim, TV ve Dijital Platformlar Genel Müdür Yardımcısı Arif Sancaktaroğlu, 'Türkiye'nin dijital dönüşümünün öncüsü olarak, spora ve sporcuya uzun yıllardır desteğimizi kesintisiz şekilde sürdürüyoruz. Teknoloji birikimimizi hayatın her alanına yansıtma vizyonumuzla, ülkemizde futbolun ve sporun dijitalleşmesine ve gelişimine öncülük ediyor, Anadolu'nun dört bir yanındaki güzide takımlarımızın maçlarını ekrana taşıyoruz. Nesine 2. ve 3. Lig karşılaşmalarını Tivibu, Tivibu Go ve Yaay üzerinden futbolseverlerle buluşturarak, sporseverlerin memleketlerinin takımlarını takip edebilmesine, kulüplerimizin ve sporcularımızın daha geniş kitlelere ulaşmasına katkı sağlıyor; futbol heyecanını teknolojiyle buluşturmaya devam ediyoruz' dedi.

Türk sporunun en büyük destekçilerinden Türk Telekom'un, spora sağladığı uzun soluklu katkıları devam ediyor. Türkiye'de sporun dijitalleşmesine öncülük eden Türk Telekom, alt liglerin ana yayıncısı olarak Anadolu'nun dört bir yanındaki kulüplerin ve futbolcuların hikâyelerini daha geniş kitlelerle buluştururken, futbol heyecanını yüksek yayın kalitesiyle ekranlara taşımayı sürdürüyor.

SEZON 5-6 EYLÜL'DE BAŞLIYOR

Fikstür çekimiyle birlikte liglerin takvimi de netleşti. Hem Nesine 2. Lig hem de Nesine 3. Lig'de yeni sezon heyecanı 5-6 Eylül 2026 tarihlerinde başlayacak. İlk yarı mücadeleleri 20 Aralık 2026 tarihinde sona erecek. İkinci yarı 16 Ocak 2027 tarihinde başlayacak ve normal sezon 24 Nisan 2027 tarihinde tamamlanacak.