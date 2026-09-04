İstanbul'da Beylikdüzü Belediyesi tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusunu spor sahalarına taşımak amacıyla düzenlenen Zafer Kupası Yıldız Kızlar Voleybol Turnuvası'nın Beylikdüzü etabı tamamlandı.

İSTANBUL (İGFA) - Beylikdüzü Belediyesi'nin 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusunu sporla buluşturduğu 'Zafer Kupası Yıldız Kızlar Voleybol Turnuvası' başladı.

Beylikdüzü Öğretmen Fedai Altun Kapalı Spor Tesisi'nde 2-3 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilen turnuvanın ilk etabında, Beylikdüzü'nün toplam 8 takımı dereceye girebilmek ve İstanbul etabında mücadele edebilmek için karşı karşıya geldi. Kıyasıya geçen müsabakalar sonucunda Ulus Spor Akademi Spor Kulübü birinci, Bizimkent Spor Kulübü ikinci, Smaç Spor Kulübü üçüncü ve Beykent Voleybol Spor Kulübü dördüncü oldu. İlk dörde giren takımlar, turnuvanın hafta sonu gerçekleştirilecek İstanbul etabında mücadele etme hakkı kazandı.

'SPORUN VE SPORCUNUN HER ZAMAN YANINDAYIZ'

Turnuvanın açılış töreninde konuşan Beylikdüzü Belediyesi Meclis Üyesi Ali Rıza Der, 'Öncelikle turnuvayı sakatlık olmadan sağlıklı bir şekilde tamamlamanızı diliyorum. Bir sporcu olarak kendinize iyi bakın ve her zaman hedeflerinizi büyük tutun. Beylikdüzü'ne spor tesisleri kazandıran ve bu imkânları oluşturan tutuklu Belediye Başkanımız Mehmet Murat Çalık'a teşekkür ediyoruz. Bizler sporun ve sporcunun her zaman yanındayız' ifadelerini kullandı.

Zafer Kupası Yıldız Kızlar Voleybol Turnuvası, 5-6 Eylül tarihlerinde İstanbul kulüplerinin altyapı takımlarının müsabakalarıyla devam edecek. Beylikdüzü Öğretmen Fedai Altun Kapalı Spor Tesisi'nde gerçekleştirilecek karşılaşmalarla genç voleybolcular, Zafer Kupası için sahaya çıkacak.