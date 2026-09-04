Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenecek 2026 Avrupa Para Yüzme Şampiyonası öncesi gerçekleştirilen basın toplantısında, organizasyon hakkında detaylar paylaşıldı.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde, 7-12 Eylül 2026 tarihleri arasında Gebze Olimpik Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirilecek 2026 Avrupa Para Yüzme Şampiyonası öncesinde basın tanıtım toplantısı düzenlendi.

Şampiyonanın hazırlıkları, organizasyonun kapsamı ve Kocaeli'nin uluslararası spor organizasyonlarındaki rolünün ele alındığı toplantıda, paralimpik temsilcilerinden önemli isimler bir araya geldi.

PARALİMPİK'İN TEMSİLCİLERİ KOCAELİ'DE BULUŞTU

Basın toplantısına Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Hayri Baraçlı'nın yanı sıra Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Başkanı Murat Aksu, Kocaeli Vali Yardımcısı Şenol Kaya, Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürü Gökhan Yavaşer, Dünya Yüzme Federasyonu Direktörü Craig Nicholson, İtalyan Sporcu Simone Barlaam ve Türk Sporcu Defne Kurt katılım sağladı.

ENGELSİZ ŞEHİR, ENGELSİZ SPOR

2026 Avrupa Para Yüzme Şampiyonası'nın çok önemli bir organizasyon olduğunu ifade eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, 'Milli sporcularımızın Angelas 2028 Paralimpik Oyunları yolunda kritik puanlar toplayacağı en önemli duraklardan bir olacak. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak Engelsiz Spor Kurslarımız ile özel gereksinimli evlatlarımıza ve engelli bireylerimize yılın 365 günü uzman eğitmenler eşliğinde spor yapma, özgüven kazanma ve sosyalleşme imkanı sunuyoruz' dedi.

GELECEĞİN ŞAMPİYONLARINI YETİŞTİRİYORUZ

Baraçlı, konuşmasının devamında ise şunları paylaştı: 'Bu büyük şampiyonaya ev sahipliği yapacak uluslararası standartlardaki Gebze Olimpiyat Yüzme Havuzumuz gibi güçlü altyapı yatırımlarımızla kentimizi dev organizasyonlara hazır hale getiriyoruz, Kağıtspor çatısı altında yetenekleri keşfederek geleceğin şampiyonalarını yetiştiriyoruz. Kocaeli'yi sadece bir spor kenti değil, erişilebilir ve kapsayıcı bir kent haline getirmekte kararlıyız.

KOCAELİ'NİN ADI DÜNYADA DUYULACAK

Türkiye Milli Paralimpik Komitetesi Başkanı Murat Aksu ise konuşmasında, 'Şampiyonanın Kocaeli'de gerçekleşmesini mümkün kılarak kapılarını açan Kocaeli Valimiz İlhami Aktaş'a ve sporcunun yanında olan ve şehrini bir spor organizasyon merkezine dönüştüren Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'a teşekkür ediyorum. Kocaeli'nin adı dünyanın dört bir yanındaki milyonlarca eve konuk olacak' dedi.

'2036 HEDEFİMİZ AÇISINDAN DEĞERLİ BİR ORGANİZASYON'

Kocaeli Vali Yardımcısı Şenol Kaya, 'Kocaeli, kurumsal altyapısı çok güçlü ve böyle bir organizasyona da ev sahipliği yapabilecek bir şehir' ifadelerinde bulundu ve sporculara başarılar diledi.

Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürü Gökhan Yavaşer ise, 'Gebze'de daha önce uluslararası organizasyon gerçekleştirdik ama ilk kez paralimpik olarak gerçekleştireceğiz. Böylesine güçlü bir Avrupa Şampiyonası'na Kocaeli'de ev sahipliği yaptığımız için çok mutluyuz. Uluslararası Paralimpik organizasyonlarda kazandığımız her ev sahipliği tecrübesinin, 2036 hedefimiz açısından son derece değerli olduğuna inanıyoruz' dedi.

BÜYÜK ORGANİZASYONA GÜÇLÜ İŞ BİRLİĞİ

World Para Swimming Direktörü Craig Nicholson, organizasyona ev sahipliği yapan Türkiye'ye ve Kocaeli'ye teşekkür ederek, şampiyonanın hazırlık sürecinde gerçekleştirilen çalışmalara dikkat çekti.

GEBZE OLİMPİK HAVUZU'NA ÖVGÜ

İtalyan Para yüzücü Simone Barlaam, Gebze Olimpik Yüzme Havuzunu çok beğendiğini belirterek Kocaeli'de olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Türkiye'yi Kocaeli 2026'da temsil edecek milli Para yüzücülerden Defne Kurt ise organizasyonun Türkiye'de gerçekleşmesinden gurur duyduğunu ifade ederek duyduğu heyecanı ve mutluluğu dile getirdi.

Kurt, hedefinin ise bugün olduğundan daha iyi olmak olduğunu söyledi.

KOCAELİ ULUSLARARASI SPORUN BULUŞMA NOKTASI OLACAK

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin organizasyonu ile Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kocaeli Valiliği, World Para Swimming, Türkiye Milli Paralimpik Komitesi ve Türkiye Yüzme Federasyonu iş birliğiyle düzenlenecek şampiyonada, 38 ülkeden 700'ün üzerinde sporcu mücadele edecek.

Böylece Kocaeli, yalnızca sporcuları ve spor camiasını ağırlayan bir şehir olmanın ötesinde, uluslararası spor kamuoyunun dikkatini çeken önemli bir organizasyona ev sahipliği yapacak.