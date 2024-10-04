Geçtiğimiz sezon Süper Amatör Lig’de şampiyonluğa uzanan ve bu yıl Bölgesel Amatör Lig’de mücadele edecek Çayırovaspor, yeni sezon öncesinde Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’yi ziyaret etti.KOCAELİ (İGFA) - Çayırovaspor yönetimi, teknik heyeti ve futbolcuları, yeni sezon öncesinde Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’ye iade-i ziyaret gerçekleştirdi.

Bu sezon Bölgesel Amatör Lig’de Çayırova’yı temsil edecek Çayırovaspor, sezonun ilk maçını 6 Ekim Pazar günü saat 14.00’da Çayırova Kuştepe Stadyumu’nda Darıca Gençlerbirliği ile oynayacak. Zorlu maç öncesinde Çayırovaspor Başkanı Muammer Aydın ve yönetimi, teknik heyet ile futbolcular, Başkan Çiftçi’yi ziyaret ederek desteklerinden ötürü Başkan Çiftçi’ye teşekkürlerini iletti.

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi ise nazik ziyaretlerinden ötürü Çayırovaspor heyetine teşekkür ederek, zorlu yeni sezon öncesinde başarılar diledi. Çayırova’nın spor kenti kimliği ile birçok branşta önemli başarılara imza attıklarını, bununla birlikte Çayırova’da çocukların ve gençlerin, sporla iç içe olabilmeleri için gayret gösterdiklerinin de altını çizen Başkan Çiftçi, “Spor Kenti Çayırova’mızı Bölgesel Amatör Lig’de temsil eden Çayırovaspor’umuza yeni sezonda başarılar diliyorum” dedi. Ziyarette Başkan Çiftçi’ye günün anısına Çayırovaspor’un yeni sezon forması da hediye edilirken, program çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.