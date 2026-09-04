Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Erciyes Kayak Merkezi'nde yapımı devam eden dağ kızağı projesini yerinde inceleyerek çalışmalarda gelinen son noktayı değerlendirdi. Büyükkılıç, tesisin bu sezona yetiştirileceğini ifade ederek Erciyes'i yalnızca kış turizmiyle değil, yılın 12 ayında farklı etkinliklerle yaşayan uluslararası bir destinasyon haline getirme hedefini vurguladı.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Erciyes Kayak Merkezi'nin dört mevsim turizm kapasitesini artırmak amacıyla hayata geçirilen ve en uzun ve en büyük rayının yerine oturtulan dağ kızağı projesinde çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, yapımı sürdürülen tesiste incelemelerde bulunarak yetkililerden projenin son durumu hakkında bilgi aldı.

İncelemeler sırasında Başkan Büyükkılıç'a Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ufuk Sekmen, İşletme ve İştirakler Daire Başkanı Vedat Kılıç, Etüt ve Projeler Daire Başkanı Murat Baltacı, Fen İşleri Daire Başkanı Sedat Erdoğan ve Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Akşehirlioğlu eşlik etti.

İncelemelerin ardından açıklamalarda bulunan Başkan Büyükkılıç, Erciyes Kayak Merkezi'nin sahip olduğu güçlü altyapıyla uluslararası standartlarda önemli bir merkez olduğunu belirtti. Büyükkılıç, '19 mekanik tesisi, 41 pisti ve 112 kilometrelik pist uzunluğuyla kayak merkezimiz uluslararası standartta özellik taşıyor. Sadece kış turizmine yönelik bir dağ görüntüsünün dışında diğer mevsimlerde de rahatlıkla yararlanacağı konumlara getirme yönündeki gayretlerimizi sürdürüyoruz' dedi.

Büyükkılıç, Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde bu yıl yurt içi ve yurt dışından 40'ın üzerinde takımın kamp yaptığını belirterek, 'Gerek yüzme, gerek atletizm, gerek fitness, gerekse çok amaçlı spor salonu ve 8 futbol sahası ile kendisinden söz ettirdi. Şimdi de buna ilave olarak bu yatırımımızı yaparak, gayretlerimizi sürdürüyoruz' diye konuştu. Erciyes'in farklı giriş kapılarındaki hareketliliğin de arttığını belirten Büyükkılıç, Hacılar, Develi, Tekir ve Hisarcık kapılarının her geçen gün daha yoğun şekilde kullanıldığını kaydetti.

12 Tenis Kortuyla Uluslararası Organizasyonlara Hazırlanıyor

Erciyes'in spor turizmindeki altyapısının da güçlendirildiğini ifade eden Büyükkılıç, 12 tenis kortuyla merkezin uluslararası yarışmalara ev sahipliği yapan önemli bir spor destinasyonu haline gelmesi için çalışmaların sürdüğünü söyledi. Dağ kızağı projesinde gelinen aşamadan duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Büyükkılıç, projenin yüklenici firma tarafından bu sezona yetiştirileceğinin ifade edildiğini belirtti.

Erciyes'in dört mevsim turizm vizyonunun önemli yatırımlarından biri olarak öne çıkan proje kapsamında yaklaşık bin 100 metre uzunluğunda bir parkur oluşturulması planlanıyor. Bu uzunluğuyla tesisin Türkiye'nin en uzun dağ kızağı parkurlarından biri olması hedefleniyor. Proje, Erciyes'te kayak ve kış sporlarının yanı sıra farklı yaş gruplarına yönelik yeni bir eğlence ve deneyim alanı oluşturacak. Özel kızak sistemiyle hizmet vermesi planlanan tesiste ziyaretçilerin kontrollü şekilde parkurun başlangıç noktasına taşınması ve ardından parkur boyunca sürüş deneyimi yaşaması öngörülüyor.

Modern güvenlik sistemleriyle donatılması planlanan tesisin yaz sezonu başta olmak üzere yılın farklı dönemlerinde kullanılmasıyla Erciyes'in dört mevsim turizm hedefinin daha da güçlendirilmesi amaçlanıyor. Projede ayrıca 'gece kızak' konsepti ve sürüş sırasında otomatik fotoğraf çekim altyapısı gibi uygulamalarla ziyaretçilere farklı deneyimler sunulması planlanıyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin Erciyes'e yönelik yatırımlarıyla merkezin yalnızca kış aylarında değil, yılın 12 ayında ziyaretçi ağırlayan bir turizm destinasyonuna dönüştürülmesi hedefleniyor. Dağ kızağı projesinin de bu vizyon doğrultusunda Erciyes'in eğlence, macera ve spor turizmi altyapısını güçlendiren yeni yatırımlardan biri olması bekleniyor.