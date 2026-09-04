2026-2027 Türkiye Basketbol 2. Ligi (TB2L) sezonu öncesinde fikstür çekimi gerçekleştirildi. A Grubu'nda mücadele edecek Karatay Belediyespor'un yeni sezondaki rakipleri ve maç programı belli olurken, Konya temsilcisinde zorlu lig maratonu için heyecan başladı. Karatay Belediyespor, yeni sezonda ortaya koyacağı mücadeleyle başarılı bir grafik yakalamayı hedefliyor.

KONYA (İGFA) - Türkiye Basketbol 2. Ligi'nde (TB2L) 2026-2027 sezonu fikstür çekimi, Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

12 şehirden 22 farklı takımın yer aldığı lig A ve B olmak üzere iki grupta oynanacak. Normal sezon karşılaşmaları 9-12 Ekim 2026'da başlayacak ve 5-7 Mart 2027 tarihlerinde sona erecek.

A Grubu'nda mücadele edecek olan Karatay Belediyespor, yeni sezonun ilk haftasında deplasmanda Kütahya Belediyespor ile karşılaşacak. Karatay temsilcisi, zorlu deplasmandan galibiyetle dönerek sezona iddialı bir başlangıç yapmayı hedefliyor.

Karatay Belediyespor, ilk maçtan alacağı sonuçla hem moral kazanmak hem de yeni sezon hedefleri doğrultusunda güçlü bir adım atmak istiyor.

KILCA: KARATAY'I EN İYİ ŞEKİLDE TEMSİL EDECEĞİZ

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, yeni sezonda Türkiye Basketbol 2. Ligi'nde mücadele edecek Karatay Belediyespor'a başarılar dileyerek Karatay'ı ve Konya'yı en iyi şekilde temsil etmek istediklerini söyledi.

Karatay Belediyespor'un sahada ortaya koyacağı mücadeleyle ilçenin spor kültürüne katkı sunmaya devam edeceğini kaydeden Kılca, yeni sezonun takım ve taraftarlar için hayırlı olmasını temenni etti.

Karatay Belediyespor'un sportif başarılarının yanı sıra gençlerin basketbola yönlendirilmesi açısından da önemli bir misyon üstlendiğine dikkat çeken Başkan Kılca, 'Karatay Belediyespor olarak basketbolda her geçen gün daha ileriye gitmeyi hedefliyoruz. Yeni sezonda TB2L'de mücadele edecek takımımıza ve teknik heyetimize güveniyoruz. Oyuncularımızın sahada sonuna kadar mücadele ederek Karatay'ı en güzel şekilde temsil edeceklerine inanıyorum. Hedefimiz, başarılı bir sezon geçirerek hemşehrilerimizi gururlandırmaktır.' dedi.

Sporun, özellikle gençlerin gelişimi açısından büyük önem taşıdığını vurgulayan Kılca, Karatay Belediyesi olarak spora ve sporcuya destek vermeye devam edeceklerini belirterek, 'Gençlerimizin spora yönelmesini, farklı branşlarda kendilerini geliştirmesini ve ilçemizin sportif başarılarla anılmasını önemsiyoruz. Karatay Belediyespor Basketbol Takımımıza yeni sezonda başarılar diliyor, sakatlıksız ve güzel bir sezon geçirmelerini temenni ediyorum.' ifadelerini kullandı.