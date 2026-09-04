Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu hakkında, yıllar önce yaptığı bir konuşmadaki ifadeler nedeniyle "Cumhurbaşkanına hakaret" iddiasıyla soruşturma başlatıldı. AK Parti'nin kurucu kadrolarında yer alan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yıllarca birlikte siyaset yapan Davutoğlu'nun geçmişteki sözlerinin bugün yargı konusu olması, siyasette yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

Yıllar Sonra Gelen Adli Hamle

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada yeniden dolaşıma giren eski bir konuşmayı incelemeye aldı. Yapılan değerlendirme sonrasında Davutoğlu hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 299. maddesi kapsamında resmî soruşturma başlatıldı.

Soruşturmanın gerekçesini, yaklaşık beş yıl önce kamuoyuna yansıyan konuşmadaki ifadelerin yeniden paylaşılması oluşturdu. Savcılık, incelemenin sürdüğünü açıklarken, Davutoğlu'nun şüpheli sıfatıyla ifade vermesi bekleniyor.

Bir Zamanlar Aynı Masadaydılar

Ahmet Davutoğlu, Recep Tayyip Erdoğan'ın en yakın çalışma arkadaşlarından biri olarak uzun yıllar Türk siyasetinde kritik görevler üstlendi.

Erdoğan'ın başdanışmanlığını yaptı.

2009-2014 yılları arasında Dışişleri Bakanlığı görevini yürüttü.

Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından 2014'te AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan oldu.

2016 yılında görevinden ayrıldı.

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Bir dönem aynı siyasi hareketin zirvesinde bulunan iki ismin yollarının ayrılmasının ardından yaşanan bu soruşturma, geçmişteki siyasi ortaklığın bugün geldiği noktayı yeniden gündeme taşıdı.

Siyasette "Geciken Soruşturma" Tartışması

Dosyanın yıllar sonra açılması muhalefet ve farklı siyasi çevrelerde de tartışma yarattı.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, soruşturmayı "ifade özgürlüğüne ve demokratik siyasetin alanına müdahale" olarak değerlendirdi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç ise konuşmanın üzerinden yıllar geçtikten sonra soruşturma açılmasını "garip" bulduğunu belirterek, zamanlamaya dikkat çekti.

Hukuki Süreç Nasıl İşleyecek?

Soruşturma, Türk Ceza Kanunu'nun "Cumhurbaşkanına hakaret" düzenlemesi kapsamında yürütülüyor. Savcılık, Davutoğlu'nun ifadesini aldıktan sonra dosya hakkında kovuşturmaya yer olup olmadığına veya iddianame düzenlenip düzenlenmeyeceğine karar verecek.

Siyasetin Hafızası Yeniden Açıldı

Türkiye siyasetinde sıkça dile getirilen "eski defterlerin açılması" tartışması bu dosyayla yeniden gündeme geldi.

Bir dönem Erdoğan'ın en yakın isimlerinden biri olan, birlikte parti yöneten ve Başbakanlık görevini üstlenen Ahmet Davutoğlu'nun yıllar önceki konuşmasının bugün adli sürece konu olması, yalnızca hukuki değil siyasi açıdan da yeni bir tartışma başlığı oluşturdu.