Türkiye Bisiklet Federasyonu'nun koordinasyonundaki Tour of İstanbul'un 49,9 kilometrelik etap sonunda genel klasman liderliğini Vadic korurken, günün kazananı Polti VisitMalta'dan Giovanni Lonardi oldu.

İSTANBUL (İGFA) - Tour of İstanbul'un ikinci etabı olan Şile-Şile parkurunda zafer, Polti VisitMalta takımından İtalyan bisikletçi Giovanni Lonardi'nin oldu. Zorlu ve inişli çıkışlı 149,9 kilometrelik etapta Lonardi, son sprintte rakiplerine üstünlük sağlayarak birinciliğe ulaştı.

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, Asbaşkan Metin Cengiz, Genel Sekreter Mehmet Sedat Fırat ile Şile Kaymakamlığı ve Şile Belediyesi yetkililerinin startını verdiği etap, Şile Kumbaba Caddesi'nden başlayıp aynı noktada sona erdi. Sıcak havada koşulan mücadelede 16 takımdan 100 sporcu pedal çevirdi.

KAÇIŞ GRUBUNDA TÜRK BİSİKLETÇİLER DE YER ALDI

Etap boyunca yedi kişilik kaçış grubu oluştu. Bu grupta Mustafa Tekin, Muhammed Erkan ve Ferhat Emişçi gibi Türk sporcular da yer aldı. Spor Toto Cycling Team adına yarışan Mustafa Tekin, tırmanış kapısından yine ilk sırada geçerek yeşil formayı korumayı başardı. Günün sprint prim kapısında puanlar kaçış grubundaki sporcular arasında paylaşılırken, peloton son bölümde tempoyu artırdı. Son 20 kilometrede yakalanan kaçışın ardından etap sprint finişine kaldı.

Vadic turuncu formayı korudu

İlk etabın ardından genel klasman lideri olan Fransız sporcu Baptiste Vadic, Şile etabını da önde tamamlayarak turuncu formasını korudu. Mavi forma da Vadic'te kalırken, en iyi genç bisikletçiye verilen beyaz forma Artëm Fofonov'da bulunuyor.

ŞİLE ETABI YİNE BELİRLEYİCİ OLDU

Tour of İstanbul'da Şile etabının son yıllarda genel klasman açısından belirleyici rol üstlendiği dikkat çekti. Organizasyonda önceki yıllarda Şile'de kazanan isimlerin genel klasmanda da ipi göğüslemesi, bu etabı yarışın en kritik günlerinden biri hâline getiriyor.

Tour of İstanbul'da heyecan önümüzdeki iki etapta sürecek.

Yarışın üçüncü etabı 5 Eylül Cumartesi günü saat 09.05'te başlayacak ve sporcular 86,2 kilometrelik Fatih-Fatih parkurunda mücadele edecek.