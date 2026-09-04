Bunlar da ilginizi çekebilir

Erdoğan'ın Eski Yol Arkadaşı Ahmet Davutoğlu'na 5 Yıl Sonra Soruşturma: Eski Konuşması Dosya Oldu

Olayla ilgili tahkikatın sürdüğü bildirildi.

Operasyon sırasında polislere ateş açan şüpheliye görevli ekiplerce karşılık verildi. Berkan Ç. olay yerinde etkisiz hale getirilirken, çatışma sırasında bir vatandaş yaralandı.

Her iki deniz kazasına MSB'den arama kurtarma desteği

İSTANBUL (İGFA) - Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı ile İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün koordineli çalışmaları kapsamında, DEAŞ terör örgütüyle bağlantılı olduğu ve Türkiye'de terör saldırısı planladığı değerlendirilen Berkan Ç.'nin yakalanması için Sultanbeyli'de operasyon düzenlendi.

Bu bağlantı sizi https://www.aydinses.com dışındaki bir siteye yönlendiriyor.