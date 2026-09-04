İSTANBUL (İGFA) - Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı ile İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün koordineli çalışmaları kapsamında, DEAŞ terör örgütüyle bağlantılı olduğu ve Türkiye'de terör saldırısı planladığı değerlendirilen Berkan Ç.'nin yakalanması için Sultanbeyli'de operasyon düzenlendi.
Operasyon sırasında polislere ateş açan şüpheliye görevli ekiplerce karşılık verildi. Berkan Ç. olay yerinde etkisiz hale getirilirken, çatışma sırasında bir vatandaş yaralandı.
Olayla ilgili tahkikatın sürdüğü bildirildi.
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