İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Nuri Aslan, Bağcılar, Güngören ve Esenler'in kesişim merkezinde hizmete açılan Selim Sırrı Tarcan Spor ve Yaşam Kompleksi açılışında, tesisin Türkiye Yüzme Federasyonu'nun resmi yarışlarına ev sahipliği yapacağını ve 2027 Avrupa Oyunları için milli sporcularımızın hazırlık üssü olacağını söyledi.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Bağcılar'da, Esenler ve Güngören sınırında hayata geçirdiği Selim Sırrı Tarcan Spor ve Yaşam Kompleksi düzenlenen törenle açıldı. Törende konuşan İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, İstanbul'da spor tesislerinin sayısının artırıldığını söyledi.

Açılışa Büyükşehir Belediyesi yönetimi, ilçe belediye başkanları, meclis üyeleri, muhtarlar, spor kulüplerinin temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından kürsüye çıkan Aslan, dün sabah belediye bürokratları ve bir meclis üyesine yönelik gözaltılara da değinerek, hukukun herkese eşit ve adil uygulanması gerektiğini vurguladı.

Konuşmasında tesisin ismini taşıyan Selim Sırrı Tarcan'ın modern sporun ve beden eğitiminin öncü isimlerinden biri olduğunu hatırlatan Aslan, Cumhuriyet'in 'fikren, ilmen ve bedenen hür nesiller' yetiştirme idealine vurgu yaptı.

Bağcılar'da büyüdüğünü söyleyen Aslan, İstanbul'un farklı ilçeleri arasında spor hizmetlerine erişimde eşitlik sağlamak için çalıştıklarını ifade ederek yeni açılan kompleksle birlikte İstanbul genelindeki spor tesisi sayısının 77'ye, toplam yüzme havuzu sayısının ise 29'a çıktığını açıkladı.

YILDA 600 BİN SEANS SPOR HİZMETİ SUNULACAK

İBB tarafından yapılan açıklamaya göre kompleks; yarı olimpik yüzme havuzu, eğitim havuzu, tenis kortu, padel kortları, fitness ve grup dersleri gibi alanlarıyla yılda yaklaşık 45 bin kişiye, toplamda 600 bin seans spor hizmeti verecek.

Tesisin, bölgedeki 118 bin çocuğa ulaşması hedeflenirken, Bağcılar Gençlergücü, Bağcılar Cem, Bağcılar İstoç ve Bağcılar Trabzon Futbol Kulübü de antrenmanlarını burada ücretsiz yapabilecek.

ENGELLİ BİREYLER, EMEKLİLER VE ÖĞRENCİLER İÇİN ÖZEL UYGULAMALAR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin spor tesislerinde emekliler ve 65 yaş üstü vatandaşların 1 TL karşılığında spor yapabildiği, öğrenciler için ise yüzde 50 indirim uygulandığı belirtildi. Ayrıca sosyal güvencesi olmayan kadınlar, engelli bireyler, şehit yakınları ve gaziler için de ücretsiz kullanım imkânı sunulduğu aktarıldı. Kompleks bünyesindeki yüzme havuzunun, Türkiye Yüzme Federasyonu'nun resmi müsabakalarına ve 2027 Avrupa Oyunları hazırlıklarına da ev sahipliği yapması planlanıyor.

Kurdele kesimiyle açılan tesis, protokolün incelemelerinin ardından hizmete girdi.