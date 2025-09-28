Yeni sezonun perdesini Fenerbahçe Beko maçıyla aralayan Tofaş Spor Kulübü, yakın zamanda kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Bursa basınının duayen spor yazarlarından Engin Aksöz için bu maçta anma organizasyonu düzenledi.BURSA (İGFA) - Bursa’nın köklü basketbol kulübü Tofaş, 2025-2026 sezonunun açılışını Fenerbahçe Beko maçıyla yaparken, geçtiğimiz günlerde kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Bursa basınının usta ismi Engin Aksöz için duygusal bir anma töreni düzenledi. Tofaş Spor Salonu’ndaki basın tribünü, sezon boyunca “Engin Aksöz Basın Tribünü” adıyla anılacak.

2025-2026 Sezonu boyunca Tofaş Spor Salonu içerisinde yer alan basın tribünün ismini “Engin Aksöz Basın Tribünü” ismiyle anacak olan Mavi Yeşilliler karşılaşma öncesi salonda “Seni unutmayacağız Engin Aksöz” pankartı açtı.

Karşılaşma öncesinde ise TOFAŞ Spor Kulübü Genel Menajeri Tolga Öngören ve Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Bursa Şubesi Başkanı Mehmet Ali Ekmekçi; merhum Engin Aksöz'ün oğlu Yağız Aksöz ve Selen Aksöz'e Engin Aksöz'ün isminin yazılı olduğu hatıra formayı hediye ederken, Bursa spor basını da Aksöz’ün basın tribününde oturduğu koltuğa karanfiller bıraktı.