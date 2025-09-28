Tofaş Basketbol Takımı, ligde 2025-2026 sezonuna müthiş bir galibiyetle başladı. Mavi Yeşilliler, açılış haftasında sahasında Fenerbahçe Beko’yu Maxwell Lewis’in son saniye basketiyle 80-78 mağlup etmeyi başardı.BURSA (İGFA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde 2025-2026 sezonunun ilk haftasında TOFAŞ, evinde Fenerbahçe Beko ile karşı karşıya geldi.

Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu’nda dolu tribünler önünde oynanan karşılaşmaya Alex Perez, Joe Thomasson, Maxwell Lewis, Yiğitcan Saybir, Marek Blazevic beşiyle başlayan Bursa ekibi, ilk basketini Joe Thomasson ile buldu. İlk bölümde rakip sayılarına Marek Blazevic ve Yiğitcan Saybir ile karşılık veren Mavi Yeşilliler, 2. dakika sonunda skoru 10-6 yaptı. Alex Perez, Marek Blazevic ve Tolga Geçim ile sayılar bulmaya devam eden ev sahibi takım, Özgür Cengiz’in son saniye basketiyle ilk çeyreği 18-18 eşitlikle tamamladı.

İkinci periyoda Lynn Kidd’in basketleriyle başlayan TOFAŞ Basketbol Takımı, Marek Blazevic, Hugo Besson ve Yiğitcan Saybir’in sayılarıyla 15. dakikada 5 sayılık fark yakaladı: 31-26. Marek Blazevic, Yiğitcan Saybir ve Hugo Besson üçlüsünden skor katkısı almaya devam eden Bursa temsilcisi, Joe Thomasson ve Marek Blazevic’in sayılarıyla soyunma odasına 43-39 önde girdi.

Üçüncü periyodun başında Marek Blazevic’in basketleriyle fark 8’e (47-39) çıkarken, Joe Thomasson ve Yiğitcan Saybir’in sayıları sonrası 26. dakikada skor 51-51 eşitlendi. Rakip sayıları sonrası Lynn Kidd’in basketleri 28.30’da farkı 1’e (56-57) çekerken, son çeyreğe 58-61 konuk ekip üstünlüğüyle girildi.

Dördüncü çeyreğe Lynn Kidd’in sayılarıyla hızlı başlayarak 62-61 öne geçmeyi başaran TOFAŞ, rakip sayıları karşısında Isaiah Whaley, Yiğitcan Saybir, Marek Blazevic ile karşılık verse de son 5 dakikaya 67-72 geride girdi. Tolga Geçim’in üçlüğü sonrası Joe Thomasson ve Marek Blazevic’in sayılarıyla bitime 2.22 kala skoru 74-74 eşitleyen Mavi Yeşilli takım, Joe Thomasson ve Yiğitcan Saybir’in basketleriyle bu kez bitime 59 saniye kala durumu 78-78 yaptı. Fenerbahçe Beko hücumunu iyi savunan TOFAŞ, son saniyede çizilen kenar oyununda Maxwell Lewis ile basketi bularak parkeden 80-78 galip ayrıldı.

Fenerbahçe Beko karşısında TOFAŞ’ta Marek Blazevic 21 sayı; Yiğitcan Saybir 16 sayı; Lynn Kidd 14 sayı kaydetti.

TOFAŞ Basketbol Takımı, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 2. haftasında 3 Ekim Cuma günü saat 19.00’da deplasmanda Galatasaray MCT Technic ile karşı karşıya gelecek.