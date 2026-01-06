2025'teki spor yatırımlarına dikkat çeken Sakarya Büyükşehir Belediyesi, 10 mahallede yaptığı spor sahalarının yanı sıra Erenler ve Sapanca'da kapalı spor salonları, gençlik merkezi ve yüzme havuzu inşaatı başladı. Amatör spora 18 milyon TL destek sağlanırken, uluslararası spor organizasyonları düzenlendi.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, 2025 döneminde hayata geçirilen faaliyet raporunu yayınladı.

İlçelere yönelik gerçekleştirilen spor tesisi yatırımları, kulüp destek programları, dev organizasyonlar, ulusal ve uluslararası arenada elde edilen başarılarla 2025, Sakarya'da adeta spor yılı oldu. Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar'ın 'sporda başarı tesisleşmeden geçer' sözüyle başlayan şehirdeki spor yatırımı seferberliği, tarihi bir sürecin kapılarını araladı.

Bu kapsamda ilk olarak şehrin kırsal bölgelerinde ve uzak noktalarında çocuklar ile gençlerin sporla yetişmesi için 10 futbol, 10 basketbol ve voleybol sahasının yapımına başlandı

2026 ocak ayına gelindiğinde şehrin dört bir yanında başlatılan bu çalışmalar %80 seviyelerini aştı. Yeni yılda ilçelerde, mahallelerde inşa edilen spor sahalarının tamamı hizmete alınacak. Diğer bir adım ise yine sportif faaliyetlerin ilçelerde en etkin şekilde yürütülmesi için 4 farklı kapalı spor salonu, ayrıca gençlik merkezi ve yüzme havuzu projelerine start verildi.

Erenler, Sapanca, Kaynarca ve Adapazarı'nda başlatılan projelerde önemli bir aşama kaydedildi. Arifiye ilçesinde ise Gençlik Merkezi ve Yüzme Havuzu'nun inşası başladı ve kısa sürede önemli bir seviyeye ulaştı. 2026'da 5 ilçe, bu projelerin tamamlanmasıyla binlerce kişi kapasiteli yeni salonlara, gençlik merkezine ve yüzme havuzuna kavuşacak.

Ayrıca Sakarya'nın amatör spor faaliyetleri, Yusuf Alemdar öncülüğünde yeni bir döneme girdi. 2025'te büyük bir destek paketiyle şehrin sportif faaliyetleri güç kazandı. 24 farklı branşta 165 amatör kulübe destek sağlandı. Ekrem Karaberberoğlu Altyapı Tesisleri, yapılan kapsamlı yenilemeyle uluslararası standartlarda hizmet veren bir spor merkezi haline geldi.

SPORDA DÜNYANIN MERKEZİ SAKARYA

Öte yandan Sakarya, 2025'te dünya çapında organizasyonlar için önemli bir merkez oldu. Şehrin spor kimliği, önemli bir ivme kazandı.

Bu kapsamda Sakarya, son 1 yıldaUCI MTB Eliminatör Dünya Kupası, Eliminatör Dünya Şampiyonası ve Petlas Türkiye Off-Road Şampiyonası'na ev sahipliği yaptı. Sakarya'nın spordaki başarısı, Büyükşehir'in şampiyon sporcularıyla taçlandı. Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü 2025'te 96'sı Milli Sporcu olan 1.243 sporcusuyla dünyadaki birçok önemli organizasyona damga vurdu. Büyükşehir'in başarılı sporcuları 1 yılda 126 müsabakada şehrine 275 madalya getirerek Sakarya'nın gururu oldu.