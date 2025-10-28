Tofaş Basketbol Takımı, Basketbol Şampiyonlar Ligi D Grubu 3. hafta karşılaşmasında sahasında İspanyol temsilcisi La Laguna Tenerife hücumda kötü bir performans sergileyince parkeden 64-81 mağlup ayrıldı ve grubundaki ilk yenilgisini aldı.

BURSA (İGFA) - FIBA organizasyonu Basketball Champions League (BCL) 2025-2026 normal sezonunda D Grubu'nda yer alan TOFAŞ, 3. hafta karşılaşmasında İspanyol temsilcisi La Laguna Tenerife'yi ağırladı.

Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu'nda oynanan maça Alex Perez, Joe Thomasson, Maxwell Lewis, Yiğitcan Saybir, Marek Blazevic beşiyle başlayan Mavi Yeşilliler, ilk basketini Yiğitcan Saybir ile buldu. Rakip sayılarına Maxwell Lewis, Hugo Besson ve Marek Blazevic ile karşılık veren Bursa ekibi, 6. dakikada skoru 8-12 yapsa da ilk çeyreği 12-20 geride kapattı.

İkinci çeyreğin başında konuk takım farkı çift hanelere (12-25) taşırken, Maxwell Lewis, Özgür Cengiz, Joe Thomasson ve Yiğitcan Saybir'in basketleriyle rakibini yakalamaya çalışan TOFAŞ Basketbol Takımı, Marek Blazevic ve Alex Perez'in sayılarıyla 18.30'da farkı 7'ye indirdi: 27-34. Ancak çeyrek sonunda rakip sayılarına engel olamayan TOFAŞ, soyunma odasına 28-40 geride girdi.

Üçüncü çeyreğe savunma direncini arttırarak başlayan TOFAŞ Basketbol Takımı, taraftarının kurduğu baskıyla birlikte Yiğitcan Saybir, Joe Thomasson, Marek Blazevic, Alex Perez ile sayılar bularak 24.30'da farkı 6'ya indirdi: 39-45. Marek Blazevic, Isaiah Whaley ve Alex Perez ile skor üretmeye devam eden Mavi Yeşilli takım, Hugo Besson'un basketi sonrası Alex Perez'in üçlüğüyle farkı 2'ye (51-53) indirse de son çeyreğe 51-56 Tenerife üstünlüğüyle geçildi.

Karşılıklı basketlerle başlayan dördüncü çeyreğin başında Lynn Kidd'in basketi sonrası konuk takım yeniden farkı çift hanelere çıkardı: 53-63. Marek Blazevic ve Isaiah Whaley'in sayıları bitime 5.50 kala skoru 59-67 yapsa da kalan bölümde hücumda çok fazla atıştan yararlanamayan TOFAŞ, yüzdeli oynayan rakibi karşısında parkeden 64-81 mağlup ayrıldı.

La Laguna Tenerife karşısında TOFAŞ'ta Marek Blazevic 12 sayı ve Alex Perez 10 sayıyla maçı çift hanelerde tamamlayan isimler oldu.

TOFAŞ Basketbol Takımı sıradaki Basketbol Şampiyonlar Ligi maçını 11 Kasım'da La Laguna Tenerife ile bu kez deplasmanda oynayacak. Mavi Yeşilliler, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde ise 31 Ekim Cuma günü deplasmanda Esenler Erokspor ile kozlarını paylaşacak.