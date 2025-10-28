Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, aralarında üst klasman ve klasman hakemlerinin de bulunduğu tam 152 hakemi, 'futbol müsabakalarına ilişkin bahis oynamak' iddiasıyla Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti.

İSTANBUL (İGFA) - Türk futbolunda sarsıcı gelişme yaşandı.

TFF'den yapılan açıklamaya göre sevkler, Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca gerçekleştirildi.

Listede Süper Lig'de görev yapan Üst Klasman Hakemleri Zorbay Küçük, Egemen Artun, Melih Kurt, Mehmet Ali Özer, Yunus Dursun ve Muhammed Selim Özbek gibi isimlerin de yer alması, futbol kamuoyunda etki oluşturdu.

Hakemler, 28 Ekim 2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak görevlerinden uzaklaştırıldı.

PFDK'nın önümüzdeki günlerde toplanarak dosyaları değerlendirmesi bekleniyor.

DİSİPLİN TALİMATI'NIN 57. MADDESİ NE DİYOR?

Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi, 'futbol müsabakalarına ilişkin bahis oynanması, oynatılması veya teşvik edilmesi' fiilini kesin biçimde yasaklıyor. Bu maddeye göre, söz konusu fiili işleyen futbolcu, teknik adam veya hakemlere uzun süreli men cezaları ve disiplin yaptırımları uygulanabiliyor.

PFDK, 152 hakem hakkında başlatılan süreci tamamladıktan sonra kararını açıklayacak.

Söz konusu disiplin sevklerinin detaylarına ulaşmak için tıklayabilirsiniz