TOFAŞ BGL Takımı, Basketbol Gençler Ligi'nde oynadığı 6. hafta mücadelesinde Esenler Erokspor'u 66-102 mağlup ederek ikinci pencereyi 3'te 2 ile tamamladı.

BURSA (İGFA) - Yeni formatıyla oynanan Basketbol Gençler Ligi 2025-26 Sezonunda normal sezon ikinci pencere karşılaşmaları tamamlandı.

İstanbul'da Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi ev sahipliğinde beş pencere ile oynanacak normal sezonun ilk penceresini 3'te 3 ile geçen Fırat Yavuz baş antrenörlüğündeki TOFAŞ BGL Takımı, 83-63'lük Mersin Spor Kulübü galibiyetiyle başladığı ikinci penceredeki ikinci maçında Onvo Büyükçekmece Basketbol'a 63-53 mağlup olarak bu sezonki ilk yenilgisini almıştı.

Mavi Yeşilliler, ikinci pencerenin üçüncü ve son gününde Esenler Erokspor ile karşı karşıya geldi. Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi C2 Salonu'nda oynanan mücadelede ilk çeyreği 16-23 önde kapatan TOFAŞ, ikinci çeyrekte 19 sayılık fark yakalayarak soyunma odasına 35-54 üstünlükle girdi. Üçüncü periyotta farkı giderek açan Mavi Yeşilliler, son çeyreğine 49-81 önde girdiği karşılaşmadan 66-102 galip ayrıldı.

Esenler Erok karşısında TOFAŞ'ta Yücel Çağın Başaran 24 sayı ile takımın en skorer ismi olurken; Rıza Poyraz Paşaoğlu 18 sayı; Soykan Bağadır 17 sayı; Emirhan Serbest 15 sayı ve Alp Kerem Yücetürk 11 sayıyla karşılaşmayı tamamladı.

Bu sonuçla ikinci pencere maçlarını 3'te 2 galibiyetle tamamlayan TOFAŞ BGL Takımı, 6. hafta sonunda 5 galibiyete ulaşırken, Bursa ekibi üçüncü pencere maçlarını 13-14-15 Şubat 2026 tarihlerinde oynayacak.

Normal sezon, her takımın toplamda 15 müsabaka oynayacağı şekilde planlandı. Sezon, beş farklı döneme ayrılırken, her pencerede takımlar üçer maç yapacak. Normal sezonun tamamlanmasının ardından puan tablosunda ilk dört sırayı alan takımlar, 16-17 Mayıs 2026 tarihlerinde düzenlenecek BGL Dörtlü Finali'nde mücadele etme hakkı elde edecek.