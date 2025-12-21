Arabica Coffee House Erkekler Voleybol 1. Ligi'nde ilk devrenin son maçında Osmangazi Belediyespor, evinde ağırladığı Düzce Belediye Spor Akademi'yi 3-0'lık net bir skorla yenerek ilk yarıyı galibiyetle kapadı.

BURSA (İGFA) - Arabica Coffee House Erkekler Voleybol 1. Ligi'nde 17. Hafta mücadelesinde Osmangazi Belediyespor, Cengiz Göllü Voleybol Salonu'nda Düzce Belediye Spor Akademi'yi konuk etti. İlk andan itibaren müsabakaya etkili başlayan yeşil beyazlı ekip, ilk seti 25-21'lik skor ile kazanarak öne geçti.

Akabinde performansını hız kesmeden sürdürerek, üst üste aldığı sayılarla farkı giderek açan Osmangazi Belediyespor, ikinci seti 25-16 kazanarak rahatladı. Oyunun hakimiyetini tamamen elinde tutan Osmangazi Belediyespor, üçüncü seti de 25-17'lik skorla kazanarak, sahadan 3-0'lık net bir galibiyet ile ayrıldı. Yeşil beyazlı ekip, bu skor ile birlikte ligde 6'ncı kez galibiyete uzandı.

Galibiyetten ötürü sporcuları ve teknik ekibi tebrik eden Osmangazi Belediyespor Kulübü Başkanı Fatih Karayılan, 'Yılın ve ilk devrenin son maçını oynadık. Sporcularımız, Düzce Belediye Spor Akademi takımını 3-0 gibi net bir skorla yendi, emeği geçen tüm sporcularımıza, teknik ekibimize teşekkür ediyoruz. Bizleri yalnız bırakmayan seyircilerimize teşekkür ediyoruz. İkinci devre maçlarında, ilk devre yaptığımız hataları yapmayarak daha üst sıralara tırmanacağımıza inanıyorum' diye konuştu.

'HEDEFİMİZ PLAY-OFF OYNAMAK'

Osmangazi Belediyespor Erkek Voleybol Takımı Başantrenörü Güner Karakaya ise, galibiyetten ötürü takımı kutlayarak, 'Düzce Belediye Spor Akademi'yi de tebrik ediyoruz oynadıkları oyundan dolayı. Biz, gün güne daha iyi olacağız. Öncelikle biraz daha zaman ayırmaya ihtiyacımız var, yeni bir ekip olduğumuz için ilk yarıda biraz inişler çıkışlar oldu. Hedefimiz Play-Off oynamak. Bunu ilk yarıda gerçekleştirdik, önümüzdeki ikinci yarıya hazırlayacağız. Bütün sporseverlere iyi bir voleybol izlettirmeye çalışıyoruz. Altyapılarda da çalışmalarımız devam ediyor.' ifadelerini kullandı.