Bursa'da Osmangazi Belediyespor Karate Takımı, Eskişehir'de düzenlenen Türkiye Yıldızlar Ligi 2'inci Etap Karate Turnuvası'nda elde ettikleri derecelerle madalyaya doydu.

BURSA (İGFA) - Türkiye Karate Federasyonu tarafından Eskişehir'de gerçekleştirilen Türkiye Yıldızlar Ligi 2'inci Etap Karate Turnuvası, kıyasıya mücadelelere sahne oldu.

8 il ve 30 kulüpten 350 sporcunun ter döktüğü organizasyonda 27 kişilik kadrosuyla boy gösteren Osmangazi Belediyespor, rakipleri karşısında adeta göz doldurdu. Turnuva sonunda 6 altın, 9 gümüş ve 8 bronz olmak üzere toplam 23 madalya kazanan Osmangazili karateciler, kulüp sıralamasında ise üçüncü oldu.

Osmangazi Belediyespor'un büyük ivme yakaladığını söyleyen Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, başarılarından dolayı genç yetenekler ile antrenörlerine teşekkürlerini sundu.