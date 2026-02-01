TOFAŞ, son olarak İspanya'nın Casademont Zaragoza takımında forma giyen Milli oyuncu Sadık Emir Kabaca ile anlaşma sağladı.

BURSA (İGFA) - Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ, 2025-2026 sezonu kadrosunu güçlendirmek için bir transferi daha duyurdu. Banvit altyapısından yetişen ve Milli takım formasını da giymiş uzun forvet Sadık Emir Kabaca, son olarak İspanyol temsilcisi Casademont Zaragoza'da forma giymişti.

2000 doğumlu oyuncu, kariyerine Teksüt Bandırma formasıyla adım atmış, ardından 1 sezon Beşiktaş Icrypex ve 4 sezon Galatasaray Basketbol'da mücadele etmişti. 2024-2025 sezonunda Galatasaray ile Türkiye Ligi'nde 27 maçta 6 sayı ve 2 ribaund; Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde 14 maçta 5,7 sayı ve 3,1 ribaund ortalamalarıyla oynamıştı.

TOFAŞ Kulübü, Milli oyuncuya 'ailemize hoş geldin' mesajı vererek, formamız altında başarılar diledi.