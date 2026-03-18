A Milli Takımı FIFA Dünya Kupası Play-Off Turu yarı finalinde 26 Mart Perşembe günü saat 20.00'de Beşiktaş Park'ta Romanya ile oynayacağı maçın genel bilet satışları başladı.

İSTANBUL (İGFA) - Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinde yer alan habere göre Türkiye-Romanya karşılaşmasının biletleri satışa çıktı.

Passo Mobil Uygulama'dan satın alınabilen biletler, süresi bulunan tüm takımların logolu kartlarına açık olduğu gibi Passo Taraftar Kart anlaşması olmayan takımların taraftarları ise web sitesi üzerinden ücretsiz üyelik kayıt oluşturarak bilet satın alabilecekler.

Bilet sahipleri karşılaşmaya çipli T.C. Kimlik kartları, Passo Taraftar Kart ve Passo Mobil Uygulama ile giriş yapabiliyor.