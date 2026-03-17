Fındıklıspor, Rize Süper Amatör Ligi Play-Off grubunda sahasında Kalkanderespor'u 3-0 mağlup ederek, Bölgesel Amatör Lig'e (BAL) yükselme başarısı gösterdi.

Bayram SARAYOĞLU / ARTVİN (İGFA) - Fındıklı 1974 Spor, 2025-2026 sezonunda ortaya koyduğu başarılı performansla Rize futboluna damga vurdu.

Play-Off grubunun kritik karşılaşmasında Kalkanderespor'u konuk eden Fındıklıspor, etkili oyunuyla sahadan 3-0'lık net bir galibiyetle ayrıldı.

Maçın bitiş düdüğüyle birlikte statta büyük bir sevinç yaşanırken, taraftarlar 'Şampiyon Fındıklı' tezahüratlarıyla tarihi başarıyı kutladı.

İlçe tarihinde bir ilki başararak Bölgesel Amatör Lig'e yükselen ekipte kutlamalar sahaya taştı. Teknik heyet, futbolcular ve yönetim, bu büyük gururu tribünleri dolduran taraftarlarla birlikte paylaştı.

Şampiyonluk kupası ise Türkiye Futbol Federasyonu yöneticisi Mevlüt Aktan tarafından futbolculara takdim edildi. Kupayı kaldıran oyuncular ve taraftarlar uzun süre şampiyonluk sevinci yaşadı.

Fındıklıspor'un sevilen ve başarılı teknik direktörü Bahadır Basa, yaptığı açıklamada, yaklaşık yarım asırlık şampiyonluk hasretini sona erdirmenin mutluluğunu tüm Fındıklı halkı ve camiası olarak yaşadıklarını söyledi. Elde edilen başarının sezon boyunca disiplinli çalışma ve güçlü birlikteliğin sonucu geldiğini belirten Basa, 'Ligin bitimine bir hafta kala şampiyonluğu elde etmenin tarif edilemez mutluluğunu camia olarak yaşıyoruz. Fındıklı halkının desteğiyle önümüzdeki sezon ilimizi Bölgesel Amatör Lig'de en iyi şekilde temsil edeceğiz. Ayrıca bizlere inanan kulüp başkanlarımız Ahmet ve Ruhan beye, Yurdakul Esenyurt, Necmettin Köseoğlu hocalarımıza, oyuncularıma ve şampiyonlukta emeği geçen herkese ayrı ayrı yürekten teşekkür ediyorum.' diye konuştu.

Çalıştırdığı takımlarda kazanma hırsı ve disipliniyle camialara kendisini sevdiren ve taraftarın adeta sevgilisi olan Basa, teknik direktörlük kariyerinde 2 kez 3 Lig, 2 kez de Bölgesel Amatör Lig şampiyonluğu yaşadı.