Türkiye U17 Kadın Milli Futbol Takımı, Çanakkale Zaferi'nin 111'inci yıl dönümünde şehitleri saygıyla andı.

İSTANBUL (İGFA) - UEFA U17 Kadınlar Avrupa Şampiyonası 2. Tur A Ligi'nde mücadele eden Türkiye U17 Kadın Milli Futbol Takımı, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111'inci yıl dönümünde anlamlı bir etkinliğe imza attı.

Milli futbolcular, konakladıkları otelin bahçesinde Türk bayrağı önünde bir araya gelerek saygı duruşunda bulundu ve İstiklâl Marşı'nı okudu.

Gerçekleştirilen anmada, başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere silah arkadaşları ve tüm şehitler rahmet, minnet ve saygıyla yad edildi.

Ay-yıldızlı ekip, bu anlamlı günde sergilediği duruşla hem sahada hem de saha dışında milli değerlerine bağlılığını bir kez daha gösterdi.