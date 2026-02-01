Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkan Vekili ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Inter Academy Türkiye Kurucu Ortağı Hüseyin Kılavuz'u ziyaret ederek, Inter Academy Türkiye'de eğitim alan geleceğin yıldızları ile keyifli bir gün geçirdi.

MERSİN (İGFA) - Yetenekli gençleri interdisipliner bir yöntem ve prensiple yetiştirmeyi amaçlayan Inter Academy Türkiye ziyaretinde Başkan Seçer, hem geleceğin sporcu gençleri ve onların velileri ile bir araya geldi hem de maçın başlama vuruşunu yaptı.

Başkan Seçer'e girişte şehit polis memuru Sedat Gezer'in kızı ve bir öğrenci tarafından çiçek takdimi yapıldı. Ardından Kılavuz ile bir araya gelen Başkan Seçer'e Kılavuz tarafından üzerinde 'Vahap Seçer 33' yazılı Inter maç forması takdim edildi. Ziyarette ayrıca Kılavuz tarafından Seçer'e tesis hakkında da detaylı bilgiler aktarıldı.

BAŞKAN SEÇER: 'SPORU BİR BİLİM DALI OLARAK BÜTÜN KURUM VE KURALLARIYLA UYGULAYAN BİR AKADEMİDEYİZ'

Inter Academy Türkiye'nin Mersin'de bulunan genel merkezini gezen Başkan Seçer, 'Türkiye genelinde Mersin'le beraber 44 şubede geleceğin yıldızları yetişiyor. Çok başarılı bir çalışma. Bugün de tesisi gezme ve gençlerimizi izleme imkânım oldu. Son derece güzel ve hijyenik şartlarda modern öğretim tekniğine uygun bir yer' dedi.

Sporun artık tüm dünyada bir bilim dalı olarak ele alındığına değinen Seçer, 'Sporu bir bilim dalı olarak bütün kurum ve kurallarıyla uygulayan bir akademideyiz. Bu da beni son derece mutlu etti. Özellikle Mersin'de olmasından ve Mersin'in tanıtımına katkı sunması açısından da çok memnun olduğumu ifade edeyim' diyerek, emek veren herkese teşekkür etti.